Минское «Динамо» проиграло шестой матч подряд

В рамках регулярного чемпионата КХЛ минскоена домашней арене уступило— 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

«Зубры» открыли счет на 34-й минуте, когда голом из-за ворот отметился нападающий Франсис Паре.

Гости отыгрались за шесть секунд до перерыва. Удачный бросок записал в актив форвард Егор Петухов.

В третьем периоде и овертайме голов не было, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Решающий буллит реализовал Даррен Диц.

Для белорусской команды это поражение стало шестым подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Паре — 5 (Шор, Принс), 33:39 — 1:0. Петухов — 1 (бол., Блэкер, Старченко), 39:54 — 1:1Победный буллит: ДицВратари: Энрот — ПаскуалеШтраф: 8 — 26Броски: 33 (11+7+12+3) — 25 (5+13+6+1)

Минское «Динамо» занимает десятое место в Западной конференции (16 очков). «Барыс» — третий на Востоке (28 очков). 0