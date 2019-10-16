НХЛ. 33 сэйва Василевского, победа «Каролины», четыре ассиста Райлли

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«Лос-Анджелес» — «Каролина» — 0:2

«Каролина» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей первую шайбу забросил Мартин Нечас. В концовке отличился Себастьян Ахо. «Каролина» набрала 12 очков и вышла на первое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Каролина» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Нечас — 2 (Дзингел, Хаула), 24:16 — 0:1. Ахо — 2 (мен., п.в., Терявяйнен), 59:53 — 0:2Вратари: Кэмпбелл (57:56 — 59:53) — МразекШтраф: 8 — 10Броски: 31 (17+3+11) — 23 (9+9+5)

«Вегас» — «Нэшвилл» — 2:5

«Нэшвилл» на выезде переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Нэшвилл» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1) Голы: Террис — 2 (Эллис, Гримальди), 2:14 — 0:1. Стоун — 5 (бол., Гласс, Штястны), 9:55 — 1:1. Смит — 5 (Маршессо, Карлссон), 17:23 — 2:1. Сиссонс — 2 (Бонино), 20:44 — 2:2. Ярнкрок — 1 (Арвидссон, Йоси), 25:08 — 2:3. Форсберг — 5, 26:52 — 2:4. Бонино — 2 (бол., Террис, Эллис), 44:00 — 2:5Вратари: Флери — РиннеШтраф: 20 — 18Броски: 35 (18+9+8) — 39 (10+12+17)

«Ванкувер» — «Детройт» — 5:1

«Ванкувер» на своем льду обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Александр Эдлер, Брок Бозер и Элиас Петтерссон набрали по три очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Детройт» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) Голы: Ларкин — 2 (Манта, Бертуцци), 0:30 — 0:1. Стэчер — 1 (Виртанен, Саттер), 17:58 — 1:1. Эдлер — 3 (бол., Петтерссон, Бозер), 21:13 — 2:1. Петтерссон — 2 (Майерс, Бозер), 23:48 — 3:1. Миллер — 2 (бол., Эдлер, Бозер), 32:45 — 4:1. Миллер — 3 (бол., Петтерссон, Эдлер), 53:23 — 5:1Вратари: Демко — БерньеШтраф: 20 — 24Броски: 32 (14+10+8) — 27 (8+9+10)

«Калгари» — «Филадельфия» — 3:1

«Калгари» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Флайерз» проиграл вторую встречу кряду.

Российский защитник Иван Проворов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Филадельфия» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Фролик — 1, 1:35 — 1:0. Манджапане — 1 (Джиордано, Райан), 34:15 — 2:0. Нисканен — 1 (Конекны, Кутюрье), 44:58 — 2:1. Линдхольм — 4 (п.в.), 59:49 — 3:1Вратари: Риттих — Эллиотт (57:16 — 58:15, 58:34 — 59:49)Штраф: 8 — 6Броски: 38 (13+13+12) — 22 (10+6+6)

«Виннипег» — «Аризона» — 2:4

«Виннипег» на своем льду потерпел поражение от «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Аризона» — 2:4 (1:1, 0:3, 1:0) Голы: Шайфли — 4 (бол., Лайне, Моррисси), 7:35 — 1:0. Гарлэнд — 3 (Экман-Ларссон, Шмолц ), 19:52 — 1:1. Дворак — 1 (бол., Кессел, Экман-Ларссон), 25:11 — 1:2. Шмолц — 3 (бол., Истерли, Седерберг), 27:21 — 1:3. Дворак — 2 (Шмолц ), 37:47 — 1:4. Коннор — 3 (бол., Шайфли, Моррисси), 44:58 — 2:4Вратари: Хеллебайк (57:50 — 59:57) — КюмперШтраф: 4 — 12Броски: 40 (10+14+16) — 35 (13+15+7)

«Торонто» — «Миннесота» — 4:2

«Торонто» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Защитник Морган Райлли отметился четырьмя голевыми передачами.

Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Миннесота» — 4:2 (0:1, 4:0, 0:1) Голы: Канин — 2 (Сутер, Сперджен), 5:30 — 0:1. Таварес — 2 (Сиси, Райлли), 21:58 — 1:1. Марнер — 3 (бол., Юнссон, Райлли), 27:17 — 2:1. Юнссон — 2 (бол., Марнер, Райлли), 28:29 — 3:1. Мэттьюс — 7 (Марнер, Райлли), 33:05 — 4:1. Мэйю — 1 (Гринуэй, Донато), 58:58 — 4:2Вратари: Андерсен — Дубник (59:39)Штраф: 6 — 6Броски: 34 (9+19+6) — 29 (8+10+11)

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 1:3

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Российский нападающий гостей Никита Кучеров сделал две голевые передачи.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.