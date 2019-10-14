«Ак Барс» в Казани победил «Автомобилист»

В составе победителей отличились Вячеслав Основин (29:20), Мэтт Фрэттин (37:30) и Эмиль Галимов (49:17).
Единственную шайбу гостей забросил Дэн Секстон (4:23).
«Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ. «Автомобилист» — пятый.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Голы: Секстон — 6 (Белоусов), 4:23 — 0:1. Основин — 4 (Воронков, Фазылзянов), 29:20 — 1:1. Фрэттин — 3 (Викстранд, Яруллин), 37:30 — 2:1. Э. Галимов — 5 (Ткачев), 49:17 — 3:1Вратари: Рейдеборн — КоваржБроски: 39 (13+16+10) — 15 (4+4+7)Штраф: 4 — 4