ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 8-14 октября
  • 18:39
    • «Спартак» официально представил Тедеско в качестве нового наставника
  • 21:23
    • «Ак Барс» в Казани победил «Автомобилист»
  • 18:46
    • Тедеско: У «Спартака» и «Шальке» много параллелей
  • 15:14
    • Журналист: Уверен, что у Тедеско и его нового клуба всё будет хорошо
  • 13:56
    • Хеведес после повреждения тренируется в общей группе
    Все новости спорта

    «Ак Барс» в Казани победил «Автомобилист»

    КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Казанский «Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл екатеринбургский «Автомобилист» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Вячеслав Основин (29:20), Мэтт Фрэттин (37:30) и Эмиль Галимов (49:17).

    Единственную шайбу гостей забросил Дэн Секстон (4:23).

    «Ак Барс» продолжает лидировать на Востоке КХЛ. «Автомобилист» — пятый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Секстон — 6 (Белоусов), 4:23 — 0:1. Основин — 4 (Воронков, Фазылзянов), 29:20 — 1:1. Фрэттин — 3 (Викстранд, Яруллин), 37:30 — 2:1. Э. Галимов — 5 (Ткачев), 49:17 — 3:1Вратари: Рейдеборн — КоваржБроски: 39 (13+16+10) — 15 (4+4+7)Штраф: 4 — 4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — СКА
  • 1.66
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нанесет ли Португалия первое поражение Украине в отборе на Евро-2020?
  • Украина — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Англия реабилитируется после поражения от чехов
  • Болгария — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Возьмет ли сборная Франции реванш у турок за поражение в Стамбуле?
  • Франция — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тристан Джерри Хоккей НХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября 08:250
  • 16:34
    • Де Лигт: У меня меньше уверенности в собственных силах, чем в прошлом году
  • 16:04
    • ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском поединке
  • 10:04
    • КХЛ планирует провести матч под открытым небом в горах Казахстана
    Марио Манджукич Футбол Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле«Красные дьяволы» усилят состав ближайшей зимой, чтобы улучшить турнирное положение Вчера в 14:580
  • Экспресс дня

  • Франция возьмет реванш у Турции на «Стад де Франс»
  • 4.63
    •
  • 21:52
    • Юран: Я считаю, что Тедеско для «Спартака» — это не выход
  • 21:40
    • «Нефтехимик» прервал серию из шести поражений
  • 21:00
    • Юношеская сборная России забила шесть голов команде Эстонии
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Сульшер висит на волоске. Кто может его заменить?Основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» 12/10/2019 в 23:230
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 20:53
    • «Химки» обыграли «Автодор» в Саратове
  • 20:33
    • «Трактор» проиграл рижскому «Динамо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие