НХЛ. Два очка Дадонова, 30 сэйвов Бобровского, гол и передача Свечникова

В ночь с 11 на 12 октября в регулярном чемпионате НХЛ прошло три поединка

«Коламбус» — «Анахайм» 1:2

«Коламбус» на своем льду проиграл «Анахайму» со счетом 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

В составе хозяев отличился Пьер-Люк Дюбуа, у гостей — Якоб Сильфверберг и Кэм Фаулер.

«Коламбус» потерпел третье поражение на старте сезона. Для «Анахайма» это четвертая победа за пять матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Анахайм» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) Голы: Сильверберг — 2 (мен., Ракелль, Линдхольм), 32:59 — 0:1. Фаулер — 2 (Каше, Ларссон), 34:56 — 0:2. Дюбуа — 1 (Джонс), 36:16 — 1:2Вратари: Корписало (58:01) — МиллерШтраф: 2-6Броски: 27 (10+9+8) — 23 (8+7+8)

«Коламбус» — «Анахайм» 1:2

«Баффало» — «Флорида» 3:2 Б

«Баффало» в серии буллитов победил «Флориду» — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Автором победного буллита стал Кейси Миттельштадт. В составе «Сэйбрз» в основное время по голу на свой счет записали Юхан Ларссон и Марко Сканделла.

На счету форварда гостей Евгения Дадонова гол и результативная передача. Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32 и 1 буллит из 3.

«Флорида» потерпела третье поражение в сезоне. Для «Сэйбрз» это четвертая победа.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Флорида» — 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Ларссон — 1 (Окпосо, Гиргенсонс), 39:29 — 1:0. Сканделла — 1 (Окпосо, Гиргенсонс), 42:02 — 2:0. Дадонов — 2 (Юбердо, Мальгин), 46:15 — 2:1. Хоффман — 5 (Дадонов, Трочек), 59:49 — 2:2Победный буллит: АйкелВратари: Улльмарк — Бобровский (57:57 — 59:49)Штраф: 4-8Броски: 32 (13+11+4+4) — 43 (11+11+19+2)

«Баффало» — «Флорида» 3:2 Б

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:2

«Каролина» в домашнем матче обыграла «Айлендерс» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

В составе победителей два очка набрал россиянин Андрей Свечников — на его счету гол и результативная передача. Также по 2 очка набрали Даги Хэмилтон (1+1) и Нино Нидеррайтер (0+2).

«Каролина» одержала пятую победу подряд и с 10 очками возглавила турнирную таблицу лиги. У «Айлендерс» два балла после четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Айлендерс» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) Голы: Терявяйнен — 2 (Хэмилтон, Нидеррайтер), 3:57 — 1:0. Нельсон — 2 (бол., Бэйли, Эберле), 8:36 — 1:1. Песке — 2 (Свечников), 14:42 — 2:1. Бойчак — 1 (бол., Нельсон, Эберле), 21:53 — 2:2. Хаула — 4 (Нечас), 35:09 — 3:2. Хэмилтон — 3 (Нидеррайтер, Славин), 39:01 — 4:2. Свечников — 1 (п.в., Стаал), 59:10 — 5:2Вратари: Мразек — Грайсс (58:16 — 59:10)Штраф: 10-6Броски: 40 (16+9+15) — 19 (8+9+2)