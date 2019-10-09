Рижское «Динамо» победило минское

Рижское «Динамо»
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Дубль в составе победителей оформил Картер Эштон. Еще одну шайбу забросил Гинтс Мейя.
За минчан отличились Владислав Ерёменко и Андрей Костицын.
Для рижан это четвертая победа в сезоне. Они занимают последнее место на Западе КХЛ.
Для минчан это поражение стало девятым. Они — восьмые.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Эштон — 2 (бол.), 3:22 — 1:0. Мейя — 2 (Сотниекс), 7:09 — 2:0. Еременко — 1 (Граньяни), 7:20 — 2:1. Эштон — 3 (Мейя), 9:38 — 3:1. А. Костицын — 6 (бол.), 52:25 — 3:2Вратари: Макаров — Толопило (57:34)Броски: 24 (11+12+1) — 40 (19+7+14)Штраф: 12 — 8