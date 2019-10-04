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    НХЛ. Три голевые передачи Сергачева, два очка Панарина, шайбы Малкина и Кучерова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 4 октября

    НХЛ Баффало Сэйбрз Питтсбург Пингвинз Флорида Пантерз Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс Виннипег Джетс Каролина Харрикейнз Монреаль Канадиенс Нэшвилл Предаторз Миннесота Уайлд Даллас Старз Бостон Брюинз Калгари Флэймз Колорадо Эвеланш Анахайм Дакс Аризона Койотс
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    В ночь с 3 на 4 октября в регулярном чемпионате НХЛ прошли восемь матчей.

    «Питтсбург» — «Баффало» 1:3

    «Баффало» на выезде переиграл «Питтсбург» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

    Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забил первый гол в новой «регулярке», реализовав большинство. Ассистентами выступили Крис Летанг и Сидни Кросби.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Баффало» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
    Голы: Шири — 1 (Миттельштадт), 5:23 — 0:1. Малкин — 1 (бол., Летанг, Кросби), 25:50 — 1:1. Шири — 2 (бол., Миттельштадт, Миллер), 34:03 — 1:2. Далин — 1 (Райнхарт, Улофссон), 39:16 — 1:3Вратари: Мюррей (57:56) — ХаттонШтраф: 4-10Броски: 29 (13+5+11) — 41 (17+13+11)

    «Питтсбург» — «Баффало» 1:3

    «Тампа-Бэй» — «Флорида» 5:2

    «Тампа-Бэй» победил на своем льду «Флориду» со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

    Одним из главных героев матча стал защитник «Тампы» Михаил Сергачев: на счету россиянина ассистентский хет-трик. Нападающий Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Кучеров — 1 (Сергачев, Жозеф), 6:39 — 1:0. Хоффман — 1 (Трочек, Коннолли), 22:35 — 1:1. Шаттенкирк — 1 (Сергачев, Киллорн), 30:28 — 2:1. Трочек — 1 (мен., Экблад), 48:49 — 2:2. Палат — 1 (бол., Киллорн, Сергачев), 49:34 — 3:2. Марун — 1 (Хедман, Кучеров), 53:51 — 4:2. Чернак — 1 (п.в., Чирелли), 59:14 — 5:2Вратари: Василевский (5:52 — 6:39) — Бобровский (57:27 — 57:50, 58:08 — 59:14)Штраф: 8-6Броски: 30 (8+9+13) — 37 (12+16+9)

    «Тампа-Бэй» — «Флорида» 5:2

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег» 6:4

    «Нью-Йорк Рейнджерс» стартовал с победы в новом сезоне, обыграв на своем льду «Виннипег» со счетом 6:4 (1:1, 2:2, 3:1).

    В составе победителей голом и передачей отличился новичок Артемий Панарин. Также по голу забили Марк Стаал, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Бретт Хауден и Брендан Смит.

    У «Джетс» отличились Марк Шайфли и Кайл Коннор, на счету Блейка Уилера дубль. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Виннипег» — 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)
    Голы: Стаал — 1 (Зибанежад, Дианджело), 11:35 — 1:0. Шайфли — 1 (Элерс), 17:23 — 1:1. Панарин — 1 (бол., Зибанежад, Трауба), 20:27 — 2:1. Уилер — 1 (Элерс, Хейнола), 20:57 — 2:2. Трауба — 1 (Крайдер, Панарин), 26:03 — 3:2. Уилер — 2 (Элерс, Куликов), 26:12 — 3:3. Коннор — 1 (бол., Моррисси, Лайне), 42:41 — 3:4. Зибанежад — 1 (Трауба, Гаек), 45:04 — 4:4. Хауден — 1 (Фаст, Шей), 55:51 — 5:4. Смит — 1 (мен., п.в., Зибанежад), 59:43 — 6:4Вратари: Лундквист — Хеллебайк (58:52 — 59:43)Штраф: 10-4Броски: 32 (7+14+11) — 47 (13+20+14)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег» 6:4

    «Каролина» — «Монреаль» 4:3 Б

    «Каролина» обыграла в серии буллитов «Монреаль» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0).

    Автором победного броска стал Даги Хэмилтон. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Монреаль» — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Валлмарк — 1 (Песке), 17:19 — 1:0. Нечас — 1 (бол., Хэмилтон, Терявяйнен), 22:19 — 2:0. Татар — 1 (бол.), 24:18 — 2:1. Котканиеми — 1 (Лехконен, Друэн), 25:22 — 2:2. Уил — 1 (Байрон, Томпсон), 36:36 — 2:3. Хаула — 1 (Хэмилтон, Дзингел), 46:55 — 3:3Победный буллит: ХэмилтонВратари: Мразек — ПрайсШтраф: 6-6Броски: 43 (10+13+19+1) — 36 (13+13+7+3)

    «Каролина» — «Монреаль» 4:3 Б

    «Нэшвилл» — «Миннесота» 5:2

    «Нэшвилл» у себя дома обыграл «Миннесоту» — 5:2 (0:0, 1:2, 4:0). На счету нападающего «хищников» Мэтта Дюшена ассистентский хет-трик.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Миннесота» — 5:2 (0:0, 1:2, 4:0)
    Голы: Эллис — 1 (Форсберг, Дюшен), 23:37 — 1:0. Зукер — 1 (бол., Хант, Койву), 36:04 — 1:1. Дамба — 1 (Фолиньо, Сутер), 36:47 — 1:2. Гранлунд — 1 (Йоси, Дюшен), 40:27 — 2:2. Уотсон — 1 (Эллис, Бонино), 41:56 — 3:2. Арвидссон — 1 (Смит, Джохансен), 47:32 — 4:2. Форсберг — 1 (п.в., Экхольм, Дюшен), 58:34 — 5:2Вратари: Ринне — Дубник (57:50 — 58:34)Штраф: 6-4Броски: 32 (14+8+10) — 24 (6+6+12)

    «Нэшвилл» — «Миннесота» 5:2

    «Даллас» — «Бостон» 1:2

    «Бостон» в гостях обыграл «Даллас» со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). У победителей отличись Бретт Ритчи и Дэнтон Хайнен, у проигравших — Роопе Хинц.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Бостон» — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
    Голы: Ритчи — 1 (Койл), 1:09 — 0:1. Хейнен — 1 (бол., Гржельчик, Макэвой), 5:59 — 0:2. Хинтс — 1 (Янмарк, Павелски), 27:55 — 1:2Вратари: Бишоп (58:36) — РаскШтраф: 8-4Броски: 29 (4+9+16) — 20 (6+7+7)

    «Даллас» — «Бостон» 1:2

    «Колорадо» — «Калгари» 5:3

    «Колорадо» добыл домашнюю победу над «Калгари» со счетом 5:3 (2:1, 2:2, 1:0).

    В составе победителей по два гола забили Йоонас Донской и Микко Рантанен, еще одна шайба на счету Джей Ти Комфера. У проигравших отличились Шон Монахан, Джонни Годро и Марк Джиордано.

    Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голевой передачей. Также он стал участником драки в конце второго периода.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Калгари» — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
    Голы: Донской — 1 (бол., Жирар, Бураковски), 5:59 — 1:0. Монахэн — 1 (бол., Годро, Линдхольм), 8:33 — 1:1. Рантанен — 1 (Ландескуг), 16:08 — 2:1. Годро — 1 (бол., Монахэн, Ткачак), 21:50 — 2:2. Комфер — 1 (Колверт, Задоров), 32:22 — 3:2. Рантанен — 2 (бол., Маккиннон, Макар), 36:51 — 4:2. Джиордано — 1 (Беннетт, Райан), 37:07 — 4:3. Донской — 2 (п.в., Нието, Грэйвс), 58:51 — 5:3Вратари: Грубауэр — Риттих (58:02 — 58:51)Штраф: 15-29Броски: 32 (14+12+6) — 30 (3+13+14)

    «Анахайм» — «Аризона» 2:1

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