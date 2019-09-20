ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон Гринвуд«МЮ» мучался против «Астаны». Гринвуд — единственная надежда манкунианцев
  • 17:00
    • РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина
  • 16:43
    • «Уфа» — «Спартак»: стартовые составы команд
  • 14:07
    • Форвард «РБ Зальцбург» признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 12:13
    • Александрова вышла в полуфинал турнира в Сеуле
  • 08:46
    • Газзаев: Это провал и удар по имиджу российского футбола
    Все новости спорта

    «Сибирь» дома обыграла «Амур»

    КХЛ Сибирь Амур
    В очередном поединке регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своем льду обыграла «Амур» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

    «Сибирь» дома обыграла «Амур»
    «Сибирь» дома обыграла «Амур»

    Счет в матче был открыт во втором периоде. На 35-й минуте после передачи Евгения Чесалина отличился Илья Морозов. В третьем периоде хозяева развили успех. На 43-й минуте Юусо Муустинен сделал счет 2:0.

    «Амур» отыграл одну шайбу усилиями Вячеслава Ушенина на 52-й минуте, но уйти от поражения гости не смог.

    «Амур» проиграл уже девятый матч кряду со старта сезона. Команда набрала 3 очка и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» поднялась на шестое место, имея в активе 10 очков.

    В следующем матче 24 сентября хабаровчане дома сыграют с владивостокским «Адмиралом», «Сибирь» днем ранее примет казанский «Ак Барс».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Морозов — 2 (Чесалин, Ермаков), 35:16 — 1:0. Пуустинен — 3, 43:30 — 2:0. Вяч. Ушенин — 1, 55:17 — 2:1Вратари: Сятери — Лангхамер (59:28)Штраф: 8-8Броски: Сятери — Лангхамер (59:28)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпиона
  • 02/09/2019 в 14:00
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Витязь»
  • 1.67
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Локомотив» столкнется с большим сопротивлением
  • «Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Продолжит ли «Шальке» побеждать?
  • «Шальке» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Анхель Ди Мария Футбол Прекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и МбаппеИгра команды Зидана пока вызывает больше вопросов, чем ответов Вчера в 13:580
  • 16:23
    • Кокорин прошел медосмотр и скоро приступит к тренировкам
  • 13:26
    • Кокорина 20 сентября могут заявить в РПЛ за «Зенит»
  • 17:55
    • «Сибирь» дома обыграла «Амур»
    «Локомотив» Футбол Гроссмейстерская победа. «Локомотив» сделал заявку на плей-оффРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Байером» Вчера в 02:250
  • Экспресс дня

  • Начнет ли «Спартак» выход из кризиса?
  • 4.14
    •
  • 17:35
    • Основной голкипер «Ливерпуля» не сыграет в матче с «Челси»
  • 17:17
    • Россия проиграла Японии в матче открытия Кубка мира по регби
  • 16:35
    • Блинкова не смогла пробиться в финал турнира в Гуанчжоу
    Зинедин Зидан Футбол Кризис «Реала». Зидан вновь страдает в МадридеДоработает ли француз до конца текущего сезона? 18/09/2019 в 20:510
  • 15:11
    • Стали известны кандидаты на замену Зидана в «Реале»
  • 14:55
    • Юный игрок «Барселоны» получил испанское гражданство
  • 14:39
    • «СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в ФНЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие