«Сибирь» дома обыграла «Амур»

В очередном поединке регулярного чемпионата КХЛна своем льду обыграласо счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Счет в матче был открыт во втором периоде. На 35-й минуте после передачи Евгения Чесалина отличился Илья Морозов. В третьем периоде хозяева развили успех. На 43-й минуте Юусо Муустинен сделал счет 2:0.

«Амур» отыграл одну шайбу усилиями Вячеслава Ушенина на 52-й минуте, но уйти от поражения гости не смог.

«Амур» проиграл уже девятый матч кряду со старта сезона. Команда набрала 3 очка и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» поднялась на шестое место, имея в активе 10 очков.

В следующем матче 24 сентября хабаровчане дома сыграют с владивостокским «Адмиралом», «Сибирь» днем ранее примет казанский «Ак Барс».