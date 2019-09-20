«Сибирь» дома обыграла «Амур»
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Счет в матче был открыт во втором периоде. На 35-й минуте после передачи Евгения Чесалина отличился Илья Морозов. В третьем периоде хозяева развили успех. На 43-й минуте Юусо Муустинен сделал счет 2:0.
«Амур» отыграл одну шайбу усилиями Вячеслава Ушенина на 52-й минуте, но уйти от поражения гости не смог.
«Амур» проиграл уже девятый матч кряду со старта сезона. Команда набрала 3 очка и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» поднялась на шестое место, имея в активе 10 очков.
В следующем матче 24 сентября хабаровчане дома сыграют с владивостокским «Адмиралом», «Сибирь» днем ранее примет казанский «Ак Барс».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Морозов — 2 (Чесалин, Ермаков), 35:16 — 1:0. Пуустинен — 3, 43:30 — 2:0. Вяч. Ушенин — 1, 55:17 — 2:1Вратари: Сятери — Лангхамер (59:28)Штраф: 8-8Броски: Сятери — Лангхамер (59:28)