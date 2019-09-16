«Аризона» проиграла «Вегасу» в предсезонном матче

В первом предсезонном матче НХЛдома уверенно обыгралсо счетом 6:2 (3:2, 1:0, 2:0).

Главным героем встречи стал форвард «Вегаса» Макс Пасьоретти — на его счету голевой хет-трик и результативная передача (четыре очка).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился заброшенной шайбой, также на его счету 4 силовых приема и 3 заблокированных броска.

У форварда «койотов» Валентина Зыкова 1 бросок по воротам, 3 силовых приема и полезность «+1».