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    «Аризона» проиграла «Вегасу» в предсезонном матче

    НХЛ Аризона Койотс Вегас Голден Найтс
    В первом предсезонном матче НХЛ «Вегас» дома уверенно обыграл «Аризону» со счетом 6:2 (3:2, 1:0, 2:0).

    ХК «Вегас»
    ХК «Вегас»

    Главным героем встречи стал форвард «Вегаса» Макс Пасьоретти — на его счету голевой хет-трик и результативная передача (четыре очка).

    Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился заброшенной шайбой, также на его счету 4 силовых приема и 3 заблокированных броска.

    У форварда «койотов» Валентина Зыкова 1 бросок по воротам, 3 силовых приема и полезность «+1».

    НХЛ. Контрольные матчи
    «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
    Голы: Любушкин — 1 (Йеник, Дворак), 4:00 — 0:1. Пачоретти — 1 (Холден), 4:39 — 1:1. Хиностроза — 1 (Хейтон, Несс), 9:08 — 1:2. Пачоретти — 2, 12:10 — 2:2. Пачоретти — 3 (мен., Коглан, Гласс), 16:53 — 3:2. Икин — 1 (Пачоретти), 24:55 — 4:2. Смит — 1 (мен.), 48:58 — 5:2. Макнэбб — 1 (мен., Икин), 59:18 — 6:2Вратари: Суббан — ХиллШтраф: 27-30Броски: 33 (15+8+10) — 31 (13+11+7)
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