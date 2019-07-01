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    «Торонто» обменял Зайцева в «Оттаву»

    Трансферы НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Оттава Сенаторз
    Российский защитник Никита Зайцев в результате обмена продолжит карьеру в «Оттаве», сообщает официальный сайт канадского клуба.

    Никита Зайцев
    Никита Зайцев

    27-летний россиянин был обменян из «Торонто» вместе с нападающими Коннором Брауном и Майклом Карконом. «Торонто» взамен получил защитников Коди Сеси, Бена Харпура, форварда Аарона Лучука, а также право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

    Зайцев выступал за «Торонто» с 2016 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 15 (3+12) очков. Также хоккеист сыграл в семи матчах Кубка Стэнли.

    Всего на счету Зайцева 223 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 63 очка (12+51), в плей-офф на его счету 18 игр и две передачи. 0

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