«Торонто» обменял Зайцева в «Оттаву»

Российский защитникв результате обмена продолжит карьеру в, сообщает официальный сайт канадского клуба.

27-летний россиянин был обменян из «Торонто» вместе с нападающими Коннором Брауном и Майклом Карконом. «Торонто» взамен получил защитников Коди Сеси, Бена Харпура, форварда Аарона Лучука, а также право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Зайцев выступал за «Торонто» с 2016 года. В минувшем сезоне россиянин принял участие в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ и набрал 15 (3+12) очков. Также хоккеист сыграл в семи матчах Кубка Стэнли.

Всего на счету Зайцева 223 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 63 очка (12+51), в плей-офф на его счету 18 игр и две передачи. 0