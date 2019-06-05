СКА подпишет Кагарлицкого

Нападающийпополнит состав сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации издания, его зарплата составит 70 миллионов рублей за сезон.

Отметим, что форвард планировал перейти в петербургскую команду еще в прошлом году, но тогда переход не состоялся по причинам, не зависящим от клуба и игрока.

В КХЛ Кагарлицкий выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Донбасс» и «Северсталь». Прошлый сезон нападающий провел в московском «Динамо», где в 61 матче регулярного чемпионата набрал 61 (24+37) очко и 7 (2+5) очков в 11 играх плей-офф, но не продлил контракт с «бело-голубыми». 0