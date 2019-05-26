Сборная Финляндии обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею

одержала победу над(3:1) в финальном матче чемпионата мира по хоккею, завершившемся в Словакии.

Счет в матче открыли канадцы, забросив свою единственную шайбу на 11-й минуте — отличился Ши Теодор.

В начале второго периода Марко Анттила сравнял счет, а на старте заключительного игрового отрезка вывел финнов вперед, оформив дубль.

Победную точку на 56-й минуте поставил Харри Песонен.

Финны стали трехкратными чемпионами мира. Ранее они побеждали в 1995 и 2011 годах.