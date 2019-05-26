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    Сборная Финляндии обыграла Канаду и стала чемпионом мира по хоккею

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Канады Сборная Финляндии
    Сборная Финляндии одержала победу над командой Канады (3:1) в финальном матче чемпионата мира по хоккею, завершившемся в Словакии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче открыли канадцы, забросив свою единственную шайбу на 11-й минуте — отличился Ши Теодор.

    В начале второго периода Марко Анттила сравнял счет, а на старте заключительного игрового отрезка вывел финнов вперед, оформив дубль.

    Победную точку на 56-й минуте поставил Харри Песонен.

    Финны стали трехкратными чемпионами мира. Ранее они побеждали в 1995 и 2011 годах.

    Чемпионат мира. Финал
    Канада — Финляндия — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Теодор — 2 (Манта, Маккэн), 10:02 — 1:0. Анттила — 3 (бол., Маннинен, Оямяки), 22:35 — 1:1. Анттила — 4 (Савинайнен), 42:45 — 1:2. Песонен — 4 (Тюрвяйнен), 55:54 — 1:3Нереализованный буллит: Каски (Финляндия), 5:28 (Мимо)Вратари: Мюррей (56:08) — ЛанкиненБроски: 44 (15+8+21) — 22 (9+10+3)Штраф: 6 — 8
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