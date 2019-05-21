Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со шведами

Андрей Василевский
globallookpress.com
Эту информацию подтвердил главный тренер российской команды Илья Воробьев.
Василевский на нынешнем чемпионате мира стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами (3:0) он записал на свой счет пятый шат-аут, на это достижение у него ушло 13 игр.
Сборная России сыграет в следующих сочетаниях:
Вратари: Георгиев, Василевский;
«Белые»: Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
«Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
«Красные»: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
«Желтые»: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.
Матч Россия — Швеция пройдет 21 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. 0