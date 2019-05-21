ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Эффект Зидана» пока не работаетБез терпения «Реал» не вернется к успехам с Зиданом или без
  • 13:09
    • Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со шведами
  • 11:57
    • Тотти стал членом Зала славы итальянского футбола
  • 11:27
    • «Реал» объявит о трансфере Эриксена после финала ЛЧ
  • 11:13
    • Источник: Неймар может перейти в «Реал»
  • 10:57
    • Пелино покинул «Авангард»
    Все новости спорта

    Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со шведами

    Сборная России Сборная Швеции Чемпионат мира по хоккею
    Основным голкипером сборной России на матч чемпионата мира с командой Швеции будет Андрей Василевский, информирует «Чемпионат».

    Андрей Василевский
    Андрей Василевский

    Эту информацию подтвердил главный тренер российской команды Илья Воробьев.

    Василевский на нынешнем чемпионате мира стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами (3:0) он записал на свой счет пятый шат-аут, на это достижение у него ушло 13 игр.

    Сборная России сыграет в следующих сочетаниях:

    Вратари: Георгиев, Василевский;
    «Белые»: Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
    «Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
    «Красные»: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
    «Желтые»: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

    Матч Россия — Швеция пройдет 21 мая и начнется в 21:15 по московскому времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Красная машина. Россия одержала шестую победу на Чемпионате мира по хоккею
  • 19/05/2019 в 23:35
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Россия
  • 1.83
  • Сегодня в 21:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Германия и Финляндия не забросят много шайб
  • Финляндия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
  • Сохранит ли Россия первое место после битвы со Швецией?
  • Швеция — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Канада или США — кто победит в хоккейной классике?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Погба может покинуть команду Футбол Сульшера спасут только трансферы. «МЮ» пора научиться тратить деньгиМанкунианцев без качественного усиления может ждать еще один сложный год Вчера в 14:210
  • 09:12
    • СМИ: Симоне Индзаги готов возглавить «Ювентус»
  • 08:57
    • «Голден Стэйт» стал первым финалистом НБА
  • 08:43
    • СМИ: «Барселона» согласовала трансфер капитана «Аякса»
    Арьен Роббен и Франк Рибери Футбол Незаменимые? Роббен и Рибери ушли в статусе легенд «Баварии»С уходом двух вингеров в мюнхенском топ-клубе завершилась целая эпоха Вчера в 21:460
  • Экспресс дня

  • Решающая битва для России и хоккейная классика
  • 3.49
    •
  • 13:22
    • Дортмундская «Боруссия» приобрела защитника сборной Германии
  • 11:44
    • «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по форварду «Бенфики»
  • 10:27
    • Сондерс утвержден главным тренером «Миннесоты»
    ЦСКА выиграл Евролигу в четвертый раз Баскетбол ЦСКА остановил европейский «Голден Стэйт» и вернулся на тронПобеда ЦСКА в Евролиге-2018/19 — в нашем обзоре прессы Вчера в 12:010
  • 08:27
    • «Атлетико» интересен защитник ЦСКА
  • 08:13
    • Умер трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Лауда
  • 23:43
    • Сборная Канады разгромила Данию на ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие