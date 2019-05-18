Пять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф

Уступая после первого периода 0:1, Россия благодаря шайбам Дмитрия Орлова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова сделала камбэк во втором периоде, оформив пятую победу на Чемпионате мира

Перед матчем

Перед матчем с Латвией тренерский штаб сборной России сделал одну перестановку в составе — в ростер вернулся нападающий Сергей Плотников, заняв место Ивана Телегина в четвертой тройке, при этом не заявленным на игру оказался Кирилл Капризов. Вратарская линия осталась без изменений — Андрей Василевский вышел на свой четвертый матч на турнире.

Состав России: Василевский (Георгиев); Сергачев — Нестеров, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Барабанов, Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

Что касается Латвии, подопечные Боба Хартли сильно усложнили себе задачу выхода в плей-офф, уступив в игре с Чехией (3:6), хотя вели в счете 2:0. Единственной линией команды, оставшейся без изменений после игры с чехами, стала вратарская — место в воротах снова было доверено Элвису Мерзликинсу, тогда как все пятерки Хартли перекроил полностью, а защитник Ральф Фрейбергс пропускал встречу из-за дисквалификации.

Игра

Россия со стартовых минут завладела игровым преимуществом, но и Латвия, в отличие от встречи с Чехией, не стала ввязываться в размен атаками, избрав более осторожную тактику. Это помогло прибалтам достаточно спокойно выстоять в первые минуты, а в середине периода получить большинство — Микс Индрашис накрутил Владислав Гаврикова перед воротами, так что последнему оставалось только фолить.

Большинство Латвии шло в формате четыре на три (до этого за стычку у ворот Элвиса Мерзликинса взаимные удаления отхватили Евгений Кузнецов и Тедди Блюгер), но особой остроты латвийцы не создавали. Зато создали шайбу — защитник Оскарс Цибульскис броском в касание с правого круга попал точно под ближнюю штангу и под ловушку Андрея Василевского — 1:0 и первая пропущенная шайба в меньшинстве для сборной России на турнире.

Латвия — Россия https://www.iihf.com

В конце периода Россия также получила возможность поиграть в численном преимуществе, причем сразу четыре минуты (2+2), так как после броска Рональда Кениньша сломавшаяся клюшка рассекла губу Александра Овечкина. Никита Гусев и Никита Кучеров по очереди обстучали обе штанги ворот Латвии, и отвозили соперника так, что латвийцы несколько минут не покидали свою зону.

Не без помощи фарта, но Латвия выстояла, а под занавес первого периода едва не удвоила преимущество — Василевский неудачно отразил шайбу перед собой, и лишь чудом защитник Артурс Кулда не добил ее в сетку с пятачка.

После перерыва ситуация на льду развернулся в пользу России. Уже на старте второго периода Дмитрий Орлов зарядил от левого борта под перекладину Мерзлинкинса, а затем Никита Гусев в большинстве закрыл правую от вратаря штангу после передачи Евгения Дадонова — 1:2. Более того, Латвия, попытавшись сравнять счет, нарвалась на контратаку и результативный выход Никиты Кучерова один в один — 1:3.

Почти сразу после третьей шайбы Дмитрий Орлов едва не отхватил матч-штраф за удар локтем в голову Оскарса Батны — латвиец сразу отправился раздевалку, а вот Орлов отделался легким испугом, избежав даже малого штрафа. Впрочем, не исключено что защитника «Вашингтона» могут дисквалифицировать уже постфактум.

Латвия — Россия https://www.iihf.com

Перед вторым перерывом Латвия один за другим получила два большинства, включая 30 секунд в формате пять на три, но в итоге не только не воспользовалась шансом, а едва не пропустила после обрезки Цибульскиса и выхода Михаила Григоренко один в один.

В третьем периоде Россия откровенно перешла в эконом-режим, удерживая счет, и держа в уме завтрашний важный матч против Швейцарии. Забросить больше не удалось, зато и сопернику развернуться подопечные Ильи Воробьева не дали.

Итог

Латвия заставила поработать Россию в первом периоде, и при определенной доле везения могла забросить больше одной шайбы, что заметно усложнило бы жизнь нашей сборной в матче. Тем не менее, сомнений в победе россиян не возникало. Россия прервала серию из трех сухих побед, но продолжает идти без поражений на турнире, набрав максимальные 15 очков в пяти играх и гарантировав себе плей-офф, но еще не гарантировав победу в группе. Дальше — важная встреча против Швейцарии в воскресенье. Начало матча в 21:15 мск.

Латвия — Россия 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Голы: Цибульскис — (бол., Индрашис), 10:28 — 1:0; Орлов — (Ковальчук, Плотников), 20:27 — 1:1; Гусев — (бол., Дадонов, Кучеров), 23:50 — 1:2; Кучеров — (Анисимов), 32:40 — 1:3

Вратари: Мерзликинс (Гудлевскис, 39:24 — 40:00) — Василевский

Штраф: 12 — 18

Броски: 27 (5+6+16) — 33 (13+10+10) 0