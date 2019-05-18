ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Пять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф

    В пятом матче на Чемпионате мира по хоккею сборная России одержала волевую победу над Латвией (3:1)

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Латвии
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииПять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф Нико КовачДаже титул не дает гарантий. Будущее Ковача в «Баварии» остается под вопросом Виктор ГончаренкоРПЛ. «Уфа» осталась в зоне стыковых матчей, ЦСКА примет «Ахмат»
  • 16:01
    • «Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ
  • 15:39
    • Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира
  • 14:40
    • Миранчук переживает из-за отсутствия Денисова
  • 08:15
    • «Милуоки» во второй раз обыграл «Торонто» в финале Востока
  • 00:13
    • ЦСКА — в финале Евролиги
  • 23:51
    • Фернандес может перейти в топ-клуб
  • 23:35
    • Финляндия вышла в лидеры группы A
    Все новости спорта
    Сборная России
    Сборная России
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    Уступая после первого периода 0:1, Россия благодаря шайбам Дмитрия Орлова, Никиты Гусева и Никиты Кучерова сделала камбэк во втором периоде, оформив пятую победу на Чемпионате мира

    Перед матчем

    Перед матчем с Латвией тренерский штаб сборной России сделал одну перестановку в составе — в ростер вернулся нападающий Сергей Плотников, заняв место Ивана Телегина в четвертой тройке, при этом не заявленным на игру оказался Кирилл Капризов. Вратарская линия осталась без изменений — Андрей Василевский вышел на свой четвертый матч на турнире.

    Состав России: Василевский (Георгиев); Сергачев — Нестеров, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Барабанов, Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

    Что касается Латвии, подопечные Боба Хартли сильно усложнили себе задачу выхода в плей-офф, уступив в игре с Чехией (3:6), хотя вели в счете 2:0. Единственной линией команды, оставшейся без изменений после игры с чехами, стала вратарская — место в воротах снова было доверено Элвису Мерзликинсу, тогда как все пятерки Хартли перекроил полностью, а защитник Ральф Фрейбергс пропускал встречу из-за дисквалификации.

    Игра

    Россия со стартовых минут завладела игровым преимуществом, но и Латвия, в отличие от встречи с Чехией, не стала ввязываться в размен атаками, избрав более осторожную тактику. Это помогло прибалтам достаточно спокойно выстоять в первые минуты, а в середине периода получить большинство — Микс Индрашис накрутил Владислав Гаврикова перед воротами, так что последнему оставалось только фолить.

    Большинство Латвии шло в формате четыре на три (до этого за стычку у ворот Элвиса Мерзликинса взаимные удаления отхватили Евгений Кузнецов и Тедди Блюгер), но особой остроты латвийцы не создавали. Зато создали шайбу — защитник Оскарс Цибульскис броском в касание с правого круга попал точно под ближнюю штангу и под ловушку Андрея Василевского — 1:0 и первая пропущенная шайба в меньшинстве для сборной России на турнире.

    Латвия — Россия
    https://www.iihf.com

    В конце периода Россия также получила возможность поиграть в численном преимуществе, причем сразу четыре минуты (2+2), так как после броска Рональда Кениньша сломавшаяся клюшка рассекла губу Александра Овечкина. Никита Гусев и Никита Кучеров по очереди обстучали обе штанги ворот Латвии, и отвозили соперника так, что латвийцы несколько минут не покидали свою зону.

    Не без помощи фарта, но Латвия выстояла, а под занавес первого периода едва не удвоила преимущество — Василевский неудачно отразил шайбу перед собой, и лишь чудом защитник Артурс Кулда не добил ее в сетку с пятачка.

    После перерыва ситуация на льду развернулся в пользу России. Уже на старте второго периода Дмитрий Орлов зарядил от левого борта под перекладину Мерзлинкинса, а затем Никита Гусев в большинстве закрыл правую от вратаря штангу после передачи Евгения Дадонова — 1:2. Более того, Латвия, попытавшись сравнять счет, нарвалась на контратаку и результативный выход Никиты Кучерова один в один — 1:3.

    Почти сразу после третьей шайбы Дмитрий Орлов едва не отхватил матч-штраф за удар локтем в голову Оскарса Батны — латвиец сразу отправился раздевалку, а вот Орлов отделался легким испугом, избежав даже малого штрафа. Впрочем, не исключено что защитника «Вашингтона» могут дисквалифицировать уже постфактум.

    Латвия — Россия
    https://www.iihf.com

    Перед вторым перерывом Латвия один за другим получила два большинства, включая 30 секунд в формате пять на три, но в итоге не только не воспользовалась шансом, а едва не пропустила после обрезки Цибульскиса и выхода Михаила Григоренко один в один.

    В третьем периоде Россия откровенно перешла в эконом-режим, удерживая счет, и держа в уме завтрашний важный матч против Швейцарии. Забросить больше не удалось, зато и сопернику развернуться подопечные Ильи Воробьева не дали.

    Итог

    Латвия заставила поработать Россию в первом периоде, и при определенной доле везения могла забросить больше одной шайбы, что заметно усложнило бы жизнь нашей сборной в матче. Тем не менее, сомнений в победе россиян не возникало. Россия прервала серию из трех сухих побед, но продолжает идти без поражений на турнире, набрав максимальные 15 очков в пяти играх и гарантировав себе плей-офф, но еще не гарантировав победу в группе. Дальше — важная встреча против Швейцарии в воскресенье. Начало матча в 21:15 мск.

    Латвия — Россия 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

    Голы: Цибульскис — (бол., Индрашис), 10:28 — 1:0; Орлов — (Ковальчук, Плотников), 20:27 — 1:1; Гусев — (бол., Дадонов, Кучеров), 23:50 — 1:2; Кучеров — (Анисимов), 32:40 — 1:3

    Вратари: Мерзликинс (Гудлевскис, 39:24 — 40:00) — Василевский

    Штраф: 12 — 18

    Броски: 27 (5+6+16) — 33 (13+10+10) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сухая десятка! Россия деклассировала сборную Италии
  • 15/05/2019 в 23:24
    •
  • Прогноз
  • Канада — Германия
  • 1.79
  • Сегодня в 17:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Пеп Гвардиола
  • «Сити» в беде. Почему «горожане» могут остаться без Лиги чемпионов
    • 18:55 15/05/2019     Сборная России
  • Третья подряд. Сборная России разобралась с Чехией
    • 19:34 13/05/2019     Дуглас Коста
  • Дуглас Коста — для «Ливерпуля», новые брюки — для владельца «Кардиффа»
    • 17:49 15/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Хуанфран Футбол Примера. «Атлетико» вырвал ничью у «Леванте», «Севилья» примет «Атлетик»Результаты матчей 38-го тура чемпионата Испании 16:350
  • 16:41
    • Конта — в финале турнира в Риме
  • 16:22
    • «Леванте» упустил победу над «Атлетико»
  • 15:52
    • Сборная США разгромила Данию на ЧМ-2019
    Хоккеисты «Сент-Луиса» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»Пятый матч состоится на площадке «акул» 19 мая 08:000
  • Экспресс дня

  • «Бавария» добудет очередной титул
  • 4.42
    •
  • 15:20
    • Названы причины увольнения Аллегри
  • 15:06
    • Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» возглавит «Лион»
  • 14:56
    • Игроки «Барселоны» выступили против трансфера Гризманна
    Андреа Аньелли Футбол Реформа Лиги чемпионов. АПЛ и другим чемпионатам грозит ущербАндреа Аньелли хочет больше денег, но не все поддерживают его идеи Вчера в 22:290
  • 12:54
    • «Уфа» и «Оренбург» назвали стартовые составы
  • 12:40
    • Хавбек «Урала» из-за травмы досрочно завершил сезон
  • 12:24
    • Сборная России огласила состав на матч ЧМ с Латвией
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие