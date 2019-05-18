Пять из пяти! Россия обыграла Латвию и гарантировала себе плей-офф

Перед матчем
Перед матчем с Латвией тренерский штаб сборной России сделал одну перестановку в составе — в ростер вернулся нападающий Сергей Плотников, заняв место Ивана Телегина в четвертой тройке, при этом не заявленным на игру оказался Кирилл Капризов. Вратарская линия осталась без изменений — Андрей Василевский вышел на свой четвертый матч на турнире.
Состав России: Василевский (Георгиев); Сергачев — Нестеров, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Барабанов, Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Что касается Латвии, подопечные Боба Хартли сильно усложнили себе задачу выхода в плей-офф, уступив в игре с Чехией (3:6), хотя вели в счете 2:0. Единственной линией команды, оставшейся без изменений после игры с чехами, стала вратарская — место в воротах снова было доверено Элвису Мерзликинсу, тогда как все пятерки Хартли перекроил полностью, а защитник Ральф Фрейбергс пропускал встречу из-за дисквалификации.
Игра
Россия со стартовых минут завладела игровым преимуществом, но и Латвия, в отличие от встречи с Чехией, не стала ввязываться в размен атаками, избрав более осторожную тактику. Это помогло прибалтам достаточно спокойно выстоять в первые минуты, а в середине периода получить большинство — Микс Индрашис накрутил Владислав Гаврикова перед воротами, так что последнему оставалось только фолить.
Большинство Латвии шло в формате четыре на три (до этого за стычку у ворот Элвиса Мерзликинса взаимные удаления отхватили Евгений Кузнецов и Тедди Блюгер), но особой остроты латвийцы не создавали. Зато создали шайбу — защитник Оскарс Цибульскис броском в касание с правого круга попал точно под ближнюю штангу и под ловушку Андрея Василевского — 1:0 и первая пропущенная шайба в меньшинстве для сборной России на турнире.
В конце периода Россия также получила возможность поиграть в численном преимуществе, причем сразу четыре минуты (2+2), так как после броска Рональда Кениньша сломавшаяся клюшка рассекла губу Александра Овечкина. Никита Гусев и Никита Кучеров по очереди обстучали обе штанги ворот Латвии, и отвозили соперника так, что латвийцы несколько минут не покидали свою зону.
Не без помощи фарта, но Латвия выстояла, а под занавес первого периода едва не удвоила преимущество — Василевский неудачно отразил шайбу перед собой, и лишь чудом защитник Артурс Кулда не добил ее в сетку с пятачка.
После перерыва ситуация на льду развернулся в пользу России. Уже на старте второго периода Дмитрий Орлов зарядил от левого борта под перекладину Мерзлинкинса, а затем Никита Гусев в большинстве закрыл правую от вратаря штангу после передачи Евгения Дадонова — 1:2. Более того, Латвия, попытавшись сравнять счет, нарвалась на контратаку и результативный выход Никиты Кучерова один в один — 1:3.
Почти сразу после третьей шайбы Дмитрий Орлов едва не отхватил матч-штраф за удар локтем в голову Оскарса Батны — латвиец сразу отправился раздевалку, а вот Орлов отделался легким испугом, избежав даже малого штрафа. Впрочем, не исключено что защитника «Вашингтона» могут дисквалифицировать уже постфактум.
Перед вторым перерывом Латвия один за другим получила два большинства, включая 30 секунд в формате пять на три, но в итоге не только не воспользовалась шансом, а едва не пропустила после обрезки Цибульскиса и выхода Михаила Григоренко один в один.
В третьем периоде Россия откровенно перешла в эконом-режим, удерживая счет, и держа в уме завтрашний важный матч против Швейцарии. Забросить больше не удалось, зато и сопернику развернуться подопечные Ильи Воробьева не дали.
Итог
Латвия заставила поработать Россию в первом периоде, и при определенной доле везения могла забросить больше одной шайбы, что заметно усложнило бы жизнь нашей сборной в матче. Тем не менее, сомнений в победе россиян не возникало. Россия прервала серию из трех сухих побед, но продолжает идти без поражений на турнире, набрав максимальные 15 очков в пяти играх и гарантировав себе плей-офф, но еще не гарантировав победу в группе. Дальше — важная встреча против Швейцарии в воскресенье. Начало матча в 21:15 мск.
Латвия — Россия 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Голы: Цибульскис — (бол., Индрашис), 10:28 — 1:0; Орлов — (Ковальчук, Плотников), 20:27 — 1:1; Гусев — (бол., Дадонов, Кучеров), 23:50 — 1:2; Кучеров — (Анисимов), 32:40 — 1:3
Вратари: Мерзликинс (Гудлевскис, 39:24 — 40:00) — Василевский
Штраф: 12 — 18
Броски: 27 (5+6+16) — 33 (13+10+10) 0