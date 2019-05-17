ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли-2019

    «Брюинз» стал победителем Восточной конференции

    НХЛ Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюАПЛ в цитатах: Три пальца Моуринью, корова Почеттино и танцор Салах «Тоттенхэм» стал сенсацией ЛЧАнгличане захватили Европу. Эпоха «Реала» и «Барселоны» окончена Хоккеисты «Бостона»НХЛ. «Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли-2019
  • 00:01
    • Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы из соображений безопасности
  • 23:48
    • Сборная Чехии одержала волевую победу над Латвией
  • 23:32
    • Сборная Финляндии одержала победу в матче ЧМ-2019 с Данией
  • 23:22
    • Италия сыграет с Голландией в финале юношеского Евро-2019
  • 22:45
    • «Краснодар» поборется за Ерёменко с «Локомотивом»
  • 22:13
    • У Глушакова конфликт с Кононовым
  • 21:36
    • Телегин продолжит карьеру в НХЛ
    Все новости спорта
    Хоккеисты «Бостона»
    Хоккеисты «Бостона»
  • 5000
    • Бонус за регистрациюИграть!
    «Бостон» обыграл «Каролину» в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

    В составе победителей дубль оформил Патрис Бержерон, еще по голу забили Давид Пастрняк и Брэд Маршанд. Голкипер «Брюинз» Туука Раск отразил все 24 броска по своим воротам, оформив шатаут.

    Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отыграл 15 минут 33 секунды и отметился одним броском по воротам.

    «Бостон» одержал победу в серии со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-1).

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Четвертый матч
    «Каролина» — «Бостон» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
    Голы: Пастрняк — 7 (бол., Маршан, Краг), 24:46 — 0:1. Бержерон — 7 (бол., Пастрняк), 38:34 — 0:2. Бержерон — 8 (Пастрняк), 50:32 — 0:3. Маршан — 7 (п.в., Бержерон, Крейчи), 57:43 — 0:4Вратари: Макэлхинни (54:37 — 57:43) — РаскШтраф: 6-4Броски: 24 (13+4+7) — 23 (11+8+4)

    «Каролина» — «Бостон» 0:4
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Сухая десятка! Россия деклассировала сборную Италии
  • 15/05/2019 в 23:24
    •
  • Прогноз
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»
  • 1.78
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фред
  • 10 футболистов, которые провалились в АПЛ в этом сезоне
    • 15:30 11/05/2019     Сборная России
  • Третья подряд. Сборная России разобралась с Чехией
    • 19:34 13/05/2019     Пеп Гвардиола
  • «Сити» в беде. Почему «горожане» могут остаться без Лиги чемпионов
    • 18:55 15/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Кто во что оденется? Новый прикид для топ-клубов Европы«Ювентус», «Бавария» и другие уже похвастались формой на следующий сезон Вчера в 23:450
  • 21:15
    • Гасперини может возглавить «Рому»
  • 08:32
    • «Генк» выиграл чемпионат Бельгии
  • 08:18
    • «Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Портленд»
    Антуан Гризманн Футбол Выбор Гризманна. «Барселона» использует Месси в качестве приманкиПереход форварда «Атлетико» в каталонский клуб вполне вероятен Вчера в 12:140
  • Экспресс дня

  • Фавориты обойдутся без провалов на ЧМ-2019
  • 4.80
    •
  • 00:56
    • Ватутин: У «Реала» по-прежнему нет слабых мест, это чемпион и фаворит Евролиги
  • 00:36
    • Куртинайтис: Не вижу причин, по которым ЦСКА не должен выйти в финал Евролиги
  • 00:19
    • Хёведес не поможет «Локомотиву» в финале Кубка
    Игроки «Челси» Футбол В какой форме клубы АПЛ будут играть в новом сезоне?«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» уже представили новые комплекты Вчера в 21:240
  • 19:49
    • Сборная Швеции забросила девять шайб Австрии на ЧМ-2019
  • 19:41
    • Канада взяла верх над Францией на ЧМ-2019
  • 18:44
    • «Реал» — самый дорогой футбольный бренд мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие