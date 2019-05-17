НХЛ. «Бостон» — первый финалист Кубка Стэнли-2019

обыгралв четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

В составе победителей дубль оформил Патрис Бержерон, еще по голу забили Давид Пастрняк и Брэд Маршанд. Голкипер «Брюинз» Туука Раск отразил все 24 броска по своим воротам, оформив шатаут.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отыграл 15 минут 33 секунды и отметился одним броском по воротам.

«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с победителем противостояния «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» (2-1).

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Четвертый матч «Каролина» — «Бостон» — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2) Голы: Пастрняк — 7 (бол., Маршан, Краг), 24:46 — 0:1. Бержерон — 7 (бол., Пастрняк), 38:34 — 0:2. Бержерон — 8 (Пастрняк), 50:32 — 0:3. Маршан — 7 (п.в., Бержерон, Крейчи), 57:43 — 0:4Вратари: Макэлхинни (54:37 — 57:43) — РаскШтраф: 6-4Броски: 24 (13+4+7) — 23 (11+8+4)