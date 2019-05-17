Чехия — Италия: счет матча 8:0, обзор голов

Хоккеисты сборной Чехии
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Дубли оформили Дмитрий Яшкин и Михаэль Фролик. По голу на свой счет записали Милан Гулаш, Радко Гудас, Ян Коварж и Доминик Симон.
Голкипер чешской команды Павел Францоуз провел сухой матч.
Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа A
Чехия — Италия — 8:0 (1:0, 4:0, 3:0)
Голы: Гулаш — 1 (Кубалик), 7:04 — 1:0. Гудас — 1 (Яшкин), 27:09 — 2:0. Фролик — 4 (Моравчик, Симон), 32:07 — 3:0. Коварж — 3 (бол., Ворачек, Фролик), 33:43 — 4:0. Яшкин — 1 (Хитил, Ржепик), 34:17 — 5:0. Симон — 2 (Ворачек, Фролик), 56:02 — 6:0. Яшкин — 2 (Мусил, Ржепик), 57:42 — 7:0. Фролик — 5 (Коларж), 57:58 — 8:0Вратари: Францоуз — Де ФилиппоШтраф: 2 — 6Броски: 48 (15+16+17) — 15 (2+7+6)
В турнирной таблице группы B сборная Чехии занимает третье место (12 очков), а сборная Италии — восьмое (0 очков). 0