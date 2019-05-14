Василевский встанет в ворота сборной России против Италии

Основным голкипером сборнойна матч чемпионата мира с командойбудет, сказал главный тренер команды

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Напомним, в матче с командой Чехии (3:0) Василевский оформил первый шат-аут на нынешнем чемпионате мира. Ранее Александр Георгиев отыграл на ноль в игре с Австрией (5:0).

«Василевский сыграет в матче с Италией», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству игр на ноль на чемпионатах мира. В матче с чехами он записал на свой счет пятый шат-аут, на это достижение у него ушло 13 игр.

Игра с Италией состоится завтра, 15 мая, начало — в 21:15 мск. 0