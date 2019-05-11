Латвия победила Австрию на старте ЧМ

потерпела поражение от(2:5) в стартовом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

Фрагмент матча IIHF 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В составе победителей самым результативным стал нападающий Рудольф Балцерс, набравший 4 (1+3) очка, также отличились Лаурис Дарзиньш, Родриго Аболс, Гинтс Мейя и Рональд Кениньш.

За Австрию шайбы забросили Михаэль Раффль и Рафаэль Хербургер.

В следующем матче Австрия 12 мая сыграет с Россией, а Латвия в этот же день встретится со Швейцарией.

Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.