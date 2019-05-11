Латвия победила Австрию на старте ЧМ

Фрагмент матча
IIHF
В составе победителей самым результативным стал нападающий Рудольф Балцерс, набравший 4 (1+3) очка, также отличились Лаурис Дарзиньш, Родриго Аболс, Гинтс Мейя и Рональд Кениньш.
За Австрию шайбы забросили Михаэль Раффль и Рафаэль Хербургер.
В следующем матче Австрия 12 мая сыграет с Россией, а Латвия в этот же день встретится со Швейцарией.
Чемпионат мира проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
Чемпионат мира. Групповой турнир. Группа B
Латвия — Австрия — 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)
Голы: М. Раффль — 1 (мен., Паллестранг, Хербургер), 14:39 — 0:1. Балцерс — 1 (бол., Дарзиньш, Фрейбергс), 15:21 — 1:1. Дарзиньш — 1 (бол., Балцерс, Блюгерс), 40:23 — 2:1. Аболс — 1 (Балцерс, Кениньш), 44:19 — 3:1. Мейя — 1 (Цибульскис, Блюгерс), 47:16 — 4:1. Хербургер — 1 (бол., Хофер, Цвергер), 55:44 — 4:2. Кениньш — 1 (Балцерс), 56:00 — 5:2Вратари: Гудлевскис — КиккертБроски: 39 (13+10+16) — 18 (6+5+7)Штраф: 6 — 35