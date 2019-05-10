Торесен: Норвегия забила дважды не потому, что Россия расслабилась

Главный тренер сборной Норвегиипрокомментировал поражение со счётом 2:5 в игре с командой России на ЧМ-2019.

«Норвегия забила дважды не потому, что Россия расслабилась. Это были хорошие голы. Хорошие броски, первый гол получился после хорошего паса, как русский гол.

Во втором голе мы создали трафик перед воротами. В первых двух периодах мы бросали — надо создавать моменты, но не могли переиграть вратаря. Он сыграл очень хорошо.

Мы психологически готовы к тому, что первые три-четыре матча будут для нас очень тяжёлыми. Нам надо придерживаться своей системы.

Сегодня мы проиграли 2:5, но сыграли хорошо. Будем сильнее завтра, а также против команд, которые мы хотим обыграть», — передаёт слова Торесена «Чемпионат». 0