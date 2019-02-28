НХЛ. Три очка Кучерова, 30 сейвов Варламова и шайба Анисимова

«Нью-Джерси» — «Калгари» 1:2
«Нью-Джерси» уступил «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).
Победная шайба на счету Марка Джордано. Защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев очков в матче не набрал.
«Нью-Джерси» — 14-й на Востоке (58 очков), «Калгари» — первый на Западе (89 баллов).
«Торонто» — «Эдмонтон» 6:2
«Торонто» крупно победил «Эдмонтон» со счетом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, набравший 3 (1+2) очка. Еще по голу забили Джон Таварес, Вильям Нюландер и Патрик Марло, на счету Андреаса Юнссона дубль.
Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отличились.
«Торонто» с 82 баллами расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Эдмонтон» — 3-й на Западе (59 очков).
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ
«Рейнджерс» на своем льду проиграл «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал 26 сэйвов.
«Лайтнинг» продлил победную серию, которая теперь составляет 10 игр и уверенно лидирует на Востоке (102 очка), «Рейнджерс» — 13-й (64 балла).
«Колорадо» — «Ванкувер» 3:2 Б
«Колорадо» дома в серии буллитов обыграл «Ванкувер» — 3:2 Б(2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).
Победу «Колорадо» в серии буллитов принес Карл Седерберг. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 30 бросков из 32, а также 5 буллитов из 6.
«Колорадо» с 68 очками идет восьмым на Западе, «Ванкувер» — 11-й (63 балла).
«Анахайм» — «Чикаго» 3:4
«Анахайм» на домашнем льду проиграл «Чикаго» со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2).
Главным героем матча стал американский нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль. Вторую шайбу команды Коллитона забросил Артем Анисимов. Российский форвард отличился в меньшинстве.
«Анахайм» потерпел четвёртое поражение подряд, «Блэкхоукс» сумели избежать третьего поражения кряду.