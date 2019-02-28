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    НХЛ. Три очка Кучерова, 30 сейвов Варламова и шайба Анисимова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Анахайм Дакс Ванкувер Кэнакс Колорадо Эвеланш Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс Эдмонтон Ойлерз Торонто Мэйпл Лифс Калгари Флэймз Нью-Джерси Дэвилз
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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
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    «Нью-Джерси» — «Калгари» 1:2

    «Нью-Джерси» уступил «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).

    Победная шайба на счету Марка Джордано. Защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев очков в матче не набрал.

    «Нью-Джерси» — 14-й на Востоке (58 очков), «Калгари» — первый на Западе (89 баллов).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
    Голы: Линдхольм — 26 (бол., Ткачак, Годро), 21:07 — 0:1. Джиордано — 14 (Годро, Монахэн), 33:52 — 0:2. Руни — 3 (мен.), 36:47 — 1:2Вратари: Блэквуд (58:06) — РиттихШтраф: 10-6Броски: 20 (5+5+10) — 35 (15+15+5)

    «Нью-Джерси» — «Калгари» 1:2

    «Торонто» — «Эдмонтон» 6:2

    «Торонто» крупно победил «Эдмонтон» со счетом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, набравший 3 (1+2) очка. Еще по голу забили Джон Таварес, Вильям Нюландер и Патрик Марло, на счету Андреаса Юнссона дубль.

    Российские защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов результативными действиями не отличились.

    «Торонто» с 82 баллами расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Эдмонтон» — 3-й на Западе (59 очков).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Эдмонтон» — 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)
    Голы: Драйзайтль — 39 (бол., Макдэвид, Нерс), 11:06 — 0:1. Марло — 14 (Маззин, Браун), 18:02 — 1:1. Марнер — 22 (Хаймэн, Хэйнси), 21:09 — 2:1. Юнссон — 18 (Капанен, Мэттьюс), 22:26 — 3:1. Нюландер — 5 (бол., Эннис, Марло), 24:50 — 4:1. Юнссон — 19 (бол., Таварес, Марнер), 28:09 — 5:1. Таварес — 36 (бол., Марнер, Нюландер), 40:25 — 6:1. Ньюджент-Хопкинс — 20 (Нерс), 56:06 — 6:2Вратари: Андерсен — Коскинен (Столарз, 24:50)Штраф: 4-10Броски: 36 (10+14+12) — 36 (16+7+13)

    «Торонто» — «Эдмонтон» 6:2

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

    «Рейнджерс» на своем льду проиграл «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1).

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал 26 сэйвов.

    «Лайтнинг» продлил победную серию, которая теперь составляет 10 игр и уверенно лидирует на Востоке (102 очка), «Рейнджерс» — 13-й (64 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Джонсон — 22 (Кучеров, Строльман), 7:52 — 0:1. Миллер — 12 (бол., Кучеров, Хедман), 14:57 — 0:2. Зибанежад — 27 (Веси, Дианджело), 20:56 — 1:2. Джирарди — 4 (Стэмкос, Пойнт), 22:53 — 1:3. Веси — 16 (Клаессон, Шаттенкирк), 23:23 — 2:3. Нивс — 4 (Стром, Наместников), 34:14 — 3:3. Хедман — 8 (Кучеров, Стэмкос), 63:25 — 3:4Вратари: Георгиев — ВасилевскийШтраф: 11-17Броски: 36 (9+17+9+1) — 30 (14+8+6+2)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

    «Колорадо» — «Ванкувер» 3:2 Б

    «Колорадо» дома в серии буллитов обыграл «Ванкувер» — 3:2 Б(2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

    Победу «Колорадо» в серии буллитов принес Карл Седерберг. Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 30 бросков из 32, а также 5 буллитов из 6.

    «Колорадо» с 68 очками идет восьмым на Западе, «Ванкувер» — 11-й (63 балла).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: МакКиннон, 8:19. Рантанен, 18:26. — Руссель, 9:13. Лейво, 56:58Победный буллит: Седерберг

    «Анахайм» — «Чикаго» 3:4

    «Анахайм» на домашнем льду проиграл «Чикаго» со счетом 3:4 (0:0, 2:2, 1:2).

    Главным героем матча стал американский нападающий «Чикаго» Алекс Дебринкэт, оформивший дубль. Вторую шайбу команды Коллитона забросил Артем Анисимов. Российский форвард отличился в меньшинстве.

    «Анахайм» потерпел четвёртое поражение подряд, «Блэкхоукс» сумели избежать третьего поражения кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Чикаго» 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)
    Голы: 0:1 — Дебринкэт (Густафссон, Строум) — 20:49 (5x4), 1:1 — Шор (Мэнсон, Линдхольм) — 24:22 (4x5), 1:2 — Анисимов (Кит, Кроуфорд) — 36:42 (4x5), 2:2 — Рауни (Кеслер) — 38:37 (5x5), 3:2 — Терри (Грант) — 45:35 (5x5), 3:3 — Дебринкэт (Тэйвз, Густафссон) — 55:06 (5x5), 3:4 — Кейн (Саад, Тэйвз) — 59:43 (5x5)
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