«Йокерит» проиграл московскому «Динамо» в Хельсинки

потерпел поражение от московскогов домашнем матче плей-офф КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:4 (0:0, 1:1, 1:3).

По шайбе в составе победителей забросили Даниил Тарасов, Иван Муранов, Вадим Шипачев и Евгений Мозер.

У хозяев отличились Йон Норман и Кристиан Весалайнен.

КХЛ. Плей-офф «Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) Голы: Тарасов — 1 (бол., Брюквин, Койвисто), 29:29 — 0:1. Норман — 1, 33:50 — 1:1. Муранов — 1 (Ефремов, Игумнов), 45:52 — 1:2. Шипачев — 1 (Кагарлицкий, Никулин), 49:15 — 1:3. Весалайнен — 1, 51:04 — 2:3. Мозер — 1 (п.в., Закриссон), 59:38 — 2:4Вратари: Калныньш (59:01 — 59:38) — ЕременкоШтраф: 8 — 6Броски: 34 (6+12+16) — 21 (6+7+8)

Второй матч пройдет в Хельсинки 27 февраля. 0