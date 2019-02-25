«Йокерит» проиграл московскому «Динамо» в Хельсинки

Хоккеисты «Динамо»
ХК «Динамо»
Встреча, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счетом 2:4 (0:0, 1:1, 1:3).
По шайбе в составе победителей забросили Даниил Тарасов, Иван Муранов, Вадим Шипачев и Евгений Мозер.
У хозяев отличились Йон Норман и Кристиан Весалайнен.
КХЛ. Плей-офф
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Москва) — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Голы: Тарасов — 1 (бол., Брюквин, Койвисто), 29:29 — 0:1. Норман — 1, 33:50 — 1:1. Муранов — 1 (Ефремов, Игумнов), 45:52 — 1:2. Шипачев — 1 (Кагарлицкий, Никулин), 49:15 — 1:3. Весалайнен — 1, 51:04 — 2:3. Мозер — 1 (п.в., Закриссон), 59:38 — 2:4Вратари: Калныньш (59:01 — 59:38) — ЕременкоШтраф: 8 — 6Броски: 34 (6+12+16) — 21 (6+7+8)
Второй матч пройдет в Хельсинки 27 февраля. 0