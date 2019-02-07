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    «Оттава» потерпела пятое поражение подряд

    НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Оттава Сенаторз
    «Торонто» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

    Никита Зайцев
    Никита Зайцев
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    «Мэйпл Ливз» одержал третью победу кряду. Для «Сенаторз» это пятое подряд поражение.

    На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», бросок в створ, 3 силовых приема и 3 блок-шота за 20.39 на льду (2.13 — в меньшинстве). Игорь Ожиганов в очередной раз не принял участия в матче.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Оттава» — 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
    Голы: Хаймэн — 10 (Марнер, Таварес), 7:46 — 1:0. Пяйярви-Свенссон — 6 (Пажо, Ладжой), 17:18 — 1:1. Дюшен — 22 (Дзингел, Райан), 21:35 — 1:2. Юнссон — 13 (Готье), 34:20 — 2:2. Мэттьюс — 24, 36:29 — 3:2. Таварес — 32 (Марнер, Капанен), 38:20 — 4:2. Шабо — 11 (Ткачак, Стоун), 40:40 — 4:3. Пяйярви-Свенссон — 7 (Смит, Пажо), 43:59 — 4:4. Райлли — 14 (Хаймэн), 49:12 — 5:4Вратари: Андерсен — Андерсон (58:51)Штраф: 4 — 2Броски: 30 (11+12+7) — 44 (11+16+17)
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