«Оттава» потерпела пятое поражение подряд

выиграл ув матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

«Мэйпл Ливз» одержал третью победу кряду. Для «Сенаторз» это пятое подряд поражение.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1», бросок в створ, 3 силовых приема и 3 блок-шота за 20.39 на льду (2.13 — в меньшинстве). Игорь Ожиганов в очередной раз не принял участия в матче.