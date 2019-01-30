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    НХЛ. Два ассиста Панарина, победы «Филадельфии» и «Виннипега»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 января

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Филадельфия Флайерз Виннипег Джетс Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз
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    «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 0:1

    «Филадельфия» на выезде обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил 22-летний швед Оскар Линдблум.

    Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Владислав Наместников, Михаил Воробьев и Иван Проворов очков не набрали.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Линдблум — 6 (Кутюрье, Ворачек), 1:40 — 0:1Вратари: Георгиев (58:04) — СтоларзШтраф: 4 — 4Броски: 38 (13+12+13) — 19 (12+3+4)

    «Бостон» — «Виннипег» — 3:4 Б

    «Бостон» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б). «Брюинз» потерпели второе подряд поражение.

    Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 15 минут 48 секунд, но очков не набрал.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Виннипег» — 3:4 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Бержерон — 15 (Маршан, Пастрняк), 9:49 — 1:0. Моррисси — 6 (бол., Шайфли), 13:53 — 1:1. Пастрняк — 28 (бол., Маршан, Краг), 18:33 — 2:1. Коннор — 20 (Майерс, Чиаро), 44:27 — 2:2. Коннор — 21 (Шайфли, Уилер), 45:01 — 2:3. Бержерон — 16 (Маршан, Пастрняк), 51:39 — 3:3Победный буллит: КоннорВратари: Галак — ХеллебайкШтраф: 14 — 16Броски: 39 (20+5+13+1) — 27 (8+9+8+2)

    «Коламбус» — «Баффало» — 4:5

    «Коламбус» на своем льду уступил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). Это третье подряд поражение «Блю Джэкетс».

    Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами.

    «Коламбус» идет на 7-м месте в Восточной конференции, а «Баффало» — на 9-м.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Баффало» — 4:5 (1:3, 3:1, 0:1)
    Голы: Родригес — 6 (Миттельштадт, Шири), 2:14 — 0:1. Дюбуа — 18 (Мюррей, Аткинсон), 3:17 — 1:1. Райнхарт — 12 (Ристолайнен, Маккейб), 7:59 — 1:2. Томпсон — 7 (Далин, Богосян), 9:39 — 1:3. Фолиньо — 13 (бол., Панарин, Дюбуа), 20:21 — 2:3. Скиннер — 31 (Айкел, Далин), 20:42 — 2:4. Дубински — 5 (Харрингтон, Андерсон), 36:52 — 3:4. Аткинсон — 28 (Мюррей, Панарин), 39:27 — 4:4. Шири — 8 (Родригес, Богосян), 42:12 — 4:5Вратари: Бобровский (3:15 — 3:17, 58:04) — ХаттонШтраф: 4 — 4Броски: 37 (13+12+12) — 34 (16+6+12)
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