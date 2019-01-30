НХЛ. Два ассиста Панарина, победы «Филадельфии» и «Виннипега»

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 0:1

«Филадельфия» на выезде обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил 22-летний швед Оскар Линдблум.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по своим воротам. Владислав Наместников, Михаил Воробьев и Иван Проворов очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Линдблум — 6 (Кутюрье, Ворачек), 1:40 — 0:1Вратари: Георгиев (58:04) — СтоларзШтраф: 4 — 4Броски: 38 (13+12+13) — 19 (12+3+4)

«Бостон» — «Виннипег» — 3:4 Б

«Бостон» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 Б). «Брюинз» потерпели второе подряд поражение.

Российский защитник «Джетс» Дмитрий Куликов провел на льду 15 минут 48 секунд, но очков не набрал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Виннипег» — 3:4 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Бержерон — 15 (Маршан, Пастрняк), 9:49 — 1:0. Моррисси — 6 (бол., Шайфли), 13:53 — 1:1. Пастрняк — 28 (бол., Маршан, Краг), 18:33 — 2:1. Коннор — 20 (Майерс, Чиаро), 44:27 — 2:2. Коннор — 21 (Шайфли, Уилер), 45:01 — 2:3. Бержерон — 16 (Маршан, Пастрняк), 51:39 — 3:3Победный буллит: КоннорВратари: Галак — ХеллебайкШтраф: 14 — 16Броски: 39 (20+5+13+1) — 27 (8+9+8+2)

«Коламбус» — «Баффало» — 4:5

«Коламбус» на своем льду уступил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). Это третье подряд поражение «Блю Джэкетс».

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами.

«Коламбус» идет на 7-м месте в Восточной конференции, а «Баффало» — на 9-м.