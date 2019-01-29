НХЛ. Передача Малкина, четвертая кряду победа «Филадельфии»

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» 3:6
«Нью-Джерси» на выезде обыграл «Питтсбург» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2).
Нападающий «Дэвилз» Трэвис Зэйджак набрал в этой игре 4 (1+3) очка. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал в этой игре результативную передачу. Он провел на льду 18 минут, в которых набрал коэффициент полезности «-1».
«Нью-Джерси» прервал серию из трех поражений и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. У «Питтсбурга» четвертое поражение в пяти матчах. «Пингвины» (58) — восьмые.
«Филадельфия» — «Виннипег» 3:1
«Филадельфия» на своем льду обыграла «Виннипег» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 28:03 и нанес 2 броска по воротам, его показатель полезности «0». Его коллегам по амплуа и соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 18:10 и закончил матч с показателем полезности «-2».
«Филадельфия» одержала четвертую победу подряд и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Виннипег» (64) — третий на Западе.