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    НХЛ. Передача Малкина, четвертая кряду победа «Филадельфии»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 января

    НХЛ Виннипег Джетс Филадельфия Флайерз Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз
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    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» 3:6

    «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Питтсбург» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2).

    Нападающий «Дэвилз» Трэвис Зэйджак набрал в этой игре 4 (1+3) очка. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал в этой игре результативную передачу. Он провел на льду 18 минут, в которых набрал коэффициент полезности «-1».

    «Нью-Джерси» прервал серию из трех поражений и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков. У «Питтсбурга» четвертое поражение в пяти матчах. «Пингвины» (58) — восьмые.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)
    Голы: Зэйджак — 12 (Вуд, Сантини), 13:08 — 0:1. Сиверсон — 7 (Коулман, Зэйджак), 14:53 — 0:2. Бойл — 13 (мен., Заха), 23:30 — 0:3. Брассар — 9 (Петтерссон, Риикола), 24:28 — 1:3. Коулман — 18 (Зэйджак, Батчер), 32:57 — 1:4. Палмиери — 23 (бол., Зэйджак, Юханссон), 51:42 — 1:5. Каллен — 5 (мен.), 52:30 — 2:5. Заха — 8 (бол., Грин), 53:37 — 2:6. Раст — 12 (Малкин, Дюмулин), 58:03 — 3:6Вратари: Мюррей — КинкейдШтраф: 19-10Броски: 40 (10+12+18) — 32 (12+13+7)

    «Питтсбург» — «Нью-Джерси» 3:6

    «Филадельфия» — «Виннипег» 3:1

    «Филадельфия» на своем льду обыграла «Виннипег» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

    Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 28:03 и нанес 2 броска по воротам, его показатель полезности «0». Его коллегам по амплуа и соотечественник из «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 18:10 и закончил матч с показателем полезности «-2».

    «Филадельфия» одержала четвертую победу подряд и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. «Виннипег» (64) — третий на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Виннипег» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Вароун — 2 (Раффль, Фолин), 29:47 — 1:0. Рословик — 3 (бол., Трауба, Литтл), 32:59 — 1:1. Конекны — 13 (Макдональд), 38:46 — 2:1. ван Римсдайк — 13 (Конекны), 56:25 — 3:1Вратари: Харт — Броссуа (57:44 — 59:52)Штраф: 6-4Броски: 31 (8+12+11) — 32 (11+12+9)

    «Филадельфия» — «Виннипег» 3:1
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