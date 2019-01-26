КХЛ. СКА примет рижское «Динамо», ЦСКА сыграет с «Барысом»

Фрибет для всех

В субботу, 26 января, пройдут шесть матчей в регулярном чемпионата КХЛ.

«Адмирал» — «Сибирь» 3:5

«Сибирь» на выезде обыграла «Адмирал» со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Илья Морозов, Дмитрий Саюстов, Виктор Комаров, Юкка Пелтола и Егор Миловзоров. У хозяев дубль сделал Владимир Бутузов, еще одну шайбу забросил Юрий Петров.

«Сибирь» набрала 46 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Адмирала» 35 очков и 12-е место.

29 января «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», «Адмирал» днем ранее встретится с «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1) Вратари: Морозов — 1 (Первушин, Комаров), 4:16 — 0:1. Саюстов — 9 (Миловзоров, Демидов), 11:50 — 0:2. Бутузов — 10 (бол., Петров), 18:45 — 1:2. Петров — 1 (Воронин, Мищенко), 27:03 — 2:2. Комаров — 3 (Карон), 28:32 — 2:3. Пелтола — 8 (Михайлов, Брюле), 33:18 — 2:4. Миловзоров — 11 (Шаров, Саюстов), 49:40 — 2:5. Бутузов — 11 (В. Стрельцов, Дьяков), 57:29 — 3:5Вратари: Серебряков (Красоткин, 33:18, 57:41) — ТэйлорШтраф: 4-8Броски: 35 (10+9+16) — 28 (11+13+4)

«Амур» — «Салават Юлаев» 3:0

«Амур» на домашнем льду крупно обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томас Зохорна, оформивший дубль, и Игорь Руденков. Вратарь клуба из Хабаровска Марек Лангхамер записал на свой счет шат-аут.

Дальневосточная команда прервала серию из десяти поражений, а уфимская команда — из двух побед. «Амур» набрал 35 очков и занимает последнее место на Востоке. У «Салавата» 66 очков и шестое место.

29 января «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Йокеритом», «Амур» днем ранее проведет выездной матч с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Зогорна — 11 (бол., Пьянов, Камалов), 20:43 — 1:0. Руденков — 13 (Пьянов, Йордан), 44:53 — 2:0. Зогорна — 12 (мен., п.в., Руденков), 58:23 — 3:0Вратари: Лангхамер — Метсола (57:12 — 58:23)Штраф: 4-8Броски: 33 (17+10+6) — 22 (6+4+12)

«Куньлунь» — «Авангард» 3:6

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» разгромил «Куньлунь» — 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Илья Михеев, Максим Чудинов, Тейлор Бек, Ансель Галимов и Кирилл Петров. За команду из Пекина забивали Олли Палола, Джастин Фонтейн и Блэйк Парлетт.

«Авангард» одержал вторую победу подряд и продолжает удерживать второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» проиграл в шестой раз кряду, но сохраняет шансы на попадание в плей-офф, идя девятым на «Востоке».

28 января соперники вновь встретятся на площадке китайской команды.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3) Голы: Михеев — 21 (бол., Шумаков, Деарне), 11:42 — 0:1. Палола — 16 (Лофквист, Лунд), 24:25 — 1:1. Чудинов — 8 (Фрэнсон), 30:08 — 1:2. Бек — 17 (Фрэнсон, Шумаков), 38:14 — 1:3. Стась — 3 (Медведев), 43:54 — 1:4. Фонтэйн — 6 (Редлихс, Витасек), 45:12 — 2:4. Петров — 8 (Бондарев, Кошелев), 47:45 — 2:5. Парлетт — 2 (Локхарт, Сквайрз), 52:58 — 3:5. Михеев — 22 (п.в.), 59:35 — 3:6Вратари: Лазушин (58:43) — Налимов (Бобков, 45:12)Штраф: 10-0Броски: 21 (4+10+7) — 34 (14+11+9)

«Ак Барс» — «Трактор»

СКА — «Динамо» Рига

ЦСКА — «Барыс»