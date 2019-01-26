КХЛ. СКА примет рижское «Динамо», ЦСКА сыграет с «Барысом»

«Адмирал» — «Сибирь» 3:5
«Сибирь» на выезде обыграла «Адмирал» со счетом 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Илья Морозов, Дмитрий Саюстов, Виктор Комаров, Юкка Пелтола и Егор Миловзоров. У хозяев дубль сделал Владимир Бутузов, еще одну шайбу забросил Юрий Петров.
«Сибирь» набрала 46 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Адмирала» 35 очков и 12-е место.
29 января «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», «Адмирал» днем ранее встретится с «Амуром».
«Амур» — «Салават Юлаев» 3:0
«Амур» на домашнем льду крупно обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томас Зохорна, оформивший дубль, и Игорь Руденков. Вратарь клуба из Хабаровска Марек Лангхамер записал на свой счет шат-аут.
Дальневосточная команда прервала серию из десяти поражений, а уфимская команда — из двух побед. «Амур» набрал 35 очков и занимает последнее место на Востоке. У «Салавата» 66 очков и шестое место.
29 января «Салават Юлаев» встретится в Уфе с «Йокеритом», «Амур» днем ранее проведет выездной матч с «Адмиралом».
«Куньлунь» — «Авангард» 3:6
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» разгромил «Куньлунь» — 6:3 (1:0, 2:1, 3:2).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Илья Михеев, Максим Чудинов, Тейлор Бек, Ансель Галимов и Кирилл Петров. За команду из Пекина забивали Олли Палола, Джастин Фонтейн и Блэйк Парлетт.
«Авангард» одержал вторую победу подряд и продолжает удерживать второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» проиграл в шестой раз кряду, но сохраняет шансы на попадание в плей-офф, идя девятым на «Востоке».
28 января соперники вновь встретятся на площадке китайской команды.
«Ак Барс» — «Трактор»
СКА — «Динамо» Рига