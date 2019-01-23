КХЛ. «Торпедо» разгромило «Витязь», «Ак Барс» одолел «Йокерит»

«Витязь» — «Торпедо» 0:6
Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем» (6:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дублями отметились Михаил Варнаков (9-я и 52-я минуты) и Эндрю Кэлоф (37, 41), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Кирилл Ураков (29) и Илья Назаревич (53).
Голкипер нижегородцев Барри Браст отразил 40 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.
«Торпедо», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на седьмом месте на «Западе» — 57 очков.
В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Йокерита», а «Витязь» на своем льду примет «Северсталь».
«Спартак» — «Северсталь» 4:3
Московский «Спартак» одержал победу над череповецкой «Северсталью» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Максим Цыплаков (10-я минута), Антон Злобин (12), Мартиньш Карсумс (36) и Александр Осипов (37).
За череповецкую команду шайбы забросили Юрий Трубачев (13), Герман Грачев (17) и Дмитрий Марковин (19).
«Спартак», набрав 61 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Забпадной конференции. «Северсталь» занимает десятое место — 40 очков.
Красно-белые прервали победную серию из семи матчей команды из Череповца.
В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Северсталь» на выезде встретится с «Витязем».
ХК «Сочи» — «Нефтехимик» 0:1
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Сочи» (1:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственную шайбу забросил Михаэль Руохомаа.
«Нефтехимик» набрал 44 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Сочи» 53 очка и восьмая позиция на Западе.
«Йокерит» — «Ак Барс» 2:3
Казанский «Ак Барс» одержал победу над финским «Йокеритом» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
За победителей отличились Станислав Галиев (20), Антон Ландер (20) и Алексей Потапов (34).
В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (14-я минута) и Пекка Йормакка (41).
«Ак Барс», набрав 72 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» занимает четвертое место на «Востоке» — 68 очков.
В следующем матче «Ак Барс» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» дома примет «Торпедо».