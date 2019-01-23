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    КХЛ. «Торпедо» разгромило «Витязь», «Ак Барс» одолел «Йокерит»

    Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 23 января

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    «Ак Барс» — «Йокерит»
    «Ак Барс» — «Йокерит»
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    В среду, 23 января, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут четыре поединка
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    «Витязь» — «Торпедо» 0:6

    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над «Витязем» (6:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей дублями отметились Михаил Варнаков (9-я и 52-я минуты) и Эндрю Кэлоф (37, 41), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Кирилл Ураков (29) и Илья Назаревич (53).

    Голкипер нижегородцев Барри Браст отразил 40 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

    «Торпедо», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» располагается на седьмом месте на «Западе» — 57 очков.

    В следующем матче «Торпедо» в гостях сыграет против «Йокерита», а «Витязь» на своем льду примет «Северсталь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
    Голы: Варнаков — 10 (Назаревич, Ураков), 8:52 — 0:1. Ураков — 3, 28:04 — 0:2. Кейлоф — 18 (Варнаков, Боди), 36:33 — 0:3. Кейлоф — 19 (Варнаков, Миле), 40:25 — 0:4. Варнаков — 11 (бол., Миле, Кейлоф), 51:30 — 0:5. Назаревич — 1 (бол., Баранцев, Шенфельд), 52:52 — 0:6Вратари: Ортио — БрастБроски: 40 (13+16+11) — 43 (9+23+11)Штраф: 14 — 14Вратари: Гудачек (Беспалов, 18:11) — Коробов (Артамкин, 11:37, 58:17 — 59:58)

    «Спартак» — «Северсталь» 4:3

    Московский «Спартак» одержал победу над череповецкой «Северсталью» (4:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Максим Цыплаков (10-я минута), Антон Злобин (12), Мартиньш Карсумс (36) и Александр Осипов (37).

    За череповецкую команду шайбы забросили Юрий Трубачев (13), Герман Грачев (17) и Дмитрий Марковин (19).

    «Спартак», набрав 61 очко, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Забпадной конференции. «Северсталь» занимает десятое место — 40 очков.

    Красно-белые прервали победную серию из семи матчей команды из Череповца.

    В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет против московского «Динамо», а «Северсталь» на выезде встретится с «Витязем».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)
    Голы: Цыплаков — 4, 9:06 — 1:0. Злобин — 1 (Карсумс), 11:37 — 2:0. Трубачев — 9, 12:35 — 2:1. Грачев — 1 (Захарчук), 16:40 — 2:2. Марковин — 5 (бол., Кинрейд), 18:11 — 2:3. Карсумс — 9 (Даугавиньш, Зубов), 35:39 — 3:3. Осипов — 5 (Максвелл, Трунев), 36:12 — 4:3Броски: 30 (10+8+12) — 21 (8+5+8)Штраф: 6 — 6

    ХК «Сочи» — «Нефтехимик» 0:1

    Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Сочи» (1:0) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Единственную шайбу забросил Михаэль Руохомаа.

    «Нефтехимик» набрал 44 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Сочи» 53 очка и восьмая позиция на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Руохомаа — 7 (Няттинен), 43:50 — 0:1.Вратари: Кочетков (59:01) — Ежов.Броски: 31 (8+10+13) — 26 (5+14+7).Штраф: 2 — 6.

    «Йокерит» — «Ак Барс» 2:3

    Казанский «Ак Барс» одержал победу над финским «Йокеритом» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    За победителей отличились Станислав Галиев (20), Антон Ландер (20) и Алексей Потапов (34).

    В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (14-я минута) и Пекка Йормакка (41).

    «Ак Барс», набрав 72 очка, поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» занимает четвертое место на «Востоке» — 68 очков.

    В следующем матче «Ак Барс» на своем льду примет «Трактор», а «Йокерит» дома примет «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Н. Йенсен — 17 (Маннинен, Мозес), 13:49 — 1:0. Галиев — 8 (Постма), 19:33 — 1:1. Ландер — 8 (Секач, Яруллин), 19:46 — 1:2. Потапов — 9 (мен.), 33:31 — 1:3. Йормакка — 7 (бол., Весалайнен, Грант), 40:58 — 2:3Вратари: Запольски (58:49) — ПодъяпольскийБроски: 37 (8+12+17) — 17 (9+5+3)Штраф: 4 — 14
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