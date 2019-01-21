«Нефтехимик» на выезде победил «Йокерит»

Финскийпотерпел домашнее поражение от нижнекамского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ильдар Шиксатдаров (2-я минута) и Павел Порядин (10). Единственную шайбу хозяев забросил Никлас Йенсен (45).

«Йокерит» с 68 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке — 42 очка.

В следующем матче финны 23 января примут «Ак Барс», а подопечные Вячеслава Буцаева в тот же день на выезде сыграют с «Сочи».