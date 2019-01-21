«Нефтехимик» на выезде победил «Йокерит»

«Йокерит»
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В составе победителей отличились Ильдар Шиксатдаров (2-я минута) и Павел Порядин (10). Единственную шайбу хозяев забросил Никлас Йенсен (45).
«Йокерит» с 68 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке — 42 очка.
В следующем матче финны 23 января примут «Ак Барс», а подопечные Вячеслава Буцаева в тот же день на выезде сыграют с «Сочи».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Шиксатдаров — 6 (Падакин), 2:49 — 0:1. Порядин — 2 (Руохомаа), 10:23 — 0:2. Н. Йенсен — 16 (Маннинен), 45:04 — 1:2Вратари: Калныньш (59:13) — ЕжовБроски: 36 (14+6+16) — 23 (6+12+5)Штраф: 22 — 4