Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Мастер-шоу Матча звезд КХЛ в Казани завершилось победой дивизиона Чернышева.

По итогам конкурсов команда дивизиона Чернышева набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.

Победители конкурсов:

«Круг на скорость» — Дмитрий Кагарлицкий (Дивизион Боброва) — 13, 016 секунды.

«Надежная защита» — Игорь Бобков (Дивизион Чернышева) — отразил шесть бросков.

«Эстафета хоккейного мастерства» — победа команды дивизиона Чернышева.

«Сила броска» — Александр Елесин (Дивизион Тарасова) — 164,22 км/ч.

«Точность броска» — Сергей Широков (Дивизион Чернышева) — закрыл все мишени за 17,063.

«Хоккейный биатлон» — Дивизион Чернышева.

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