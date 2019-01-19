Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ

мастер-шоу Матча звезд КХЛ
КХЛ
По итогам конкурсов команда дивизиона Чернышева набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.
Дивизион Чернышёва выигрывает Мастер-шоу #KHLAllStar 2019! pic.twitter.com/TsYupv03Ts— КХЛ (@khl) 19 января 2019 г.
Победители конкурсов:
«Круг на скорость» — Дмитрий Кагарлицкий (Дивизион Боброва) — 13, 016 секунды.
«Надежная защита» — Игорь Бобков (Дивизион Чернышева) — отразил шесть бросков.
«Эстафета хоккейного мастерства» — победа команды дивизиона Чернышева.
«Сила броска» — Александр Елесин (Дивизион Тарасова) — 164,22 км/ч.
«Точность броска» — Сергей Широков (Дивизион Чернышева) — закрыл все мишени за 17,063.
«Хоккейный биатлон» — Дивизион Чернышева.