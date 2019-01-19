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    • Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ
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    Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ

    КХЛ Вокруг хоккея
    Мастер-шоу Матча звезд КХЛ в Казани завершилось победой дивизиона Чернышева.

    мастер-шоу Матча звезд КХЛ
    мастер-шоу Матча звезд КХЛ
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    По итогам конкурсов команда дивизиона Чернышева набрала девять очков, шесть очков на счету дивизиона Тарасова, пять — у дивизиона Боброва, три — у дивизиона Харламова.

    Победители конкурсов:

    «Круг на скорость» — Дмитрий Кагарлицкий (Дивизион Боброва) — 13, 016 секунды.

    «Надежная защита» — Игорь Бобков (Дивизион Чернышева) — отразил шесть бросков.

    «Эстафета хоккейного мастерства» — победа команды дивизиона Чернышева.

    «Сила броска» — Александр Елесин (Дивизион Тарасова) — 164,22 км/ч.

    «Точность броска» — Сергей Широков (Дивизион Чернышева) — закрыл все мишени за 17,063.

    «Хоккейный биатлон» — Дивизион Чернышева.

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