«Слован» потерпел седьмое поражение подряд

«Слован» продлил серию поражений
khl.ru
В составе клуба из Челябинска заброшенными шайбами отметились Данила Губарев и Кристиан Томас.
«Слован» занимает 12-е место в Западной конференции, имея в активе 27 очков. «Трактор» с 49-ю баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Губарев — 1 (Стоа, Томас), 31:21 — 0:1. Томас — 7 (п.в., Бергстрем), 59:39 — 0:2Вратари: Штепанек (58:10 — 59:39) — ДемченкоШтраф: 10 — 16Броски: 41 (10+17+14) — 26 (12+6+8)