«Слован» потерпел седьмое поражение подряд

проигралв матче регулярного чемпионата— 0:2.

«Слован» продлил серию поражений khl.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

В составе клуба из Челябинска заброшенными шайбами отметились Данила Губарев и Кристиан Томас.

«Слован» занимает 12-е место в Западной конференции, имея в активе 27 очков. «Трактор» с 49-ю баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.