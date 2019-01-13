«Филадельфия» уступила «Нью-Джерси», потерпев девятое поражение в 10 матчах

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Девилз» одержали домашнюю победу над «Филадельфией Флайерз» — 3:2.

В составе «Девилз» заброшенным шайбами отметились Деймон Сиверсон, Нико Хишир и Майлз Вуд.

За «Флайерз» отличились Джеймс ван Римсдайк и Шон Кутюрье.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 27 минут и 54 секунды и отметился результативной передачей.

«Нью-Джерси» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 41 очко. «Филадельфия» с 38 баллами располагается на 16-й строчке.