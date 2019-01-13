«Филадельфия» уступила «Нью-Джерси», потерпев девятое поражение в 10 матчах

«Нью-Джерси» — «Филадельфия»
LiveSport.Ru
В составе «Девилз» заброшенным шайбами отметились Деймон Сиверсон, Нико Хишир и Майлз Вуд.
За «Флайерз» отличились Джеймс ван Римсдайк и Шон Кутюрье.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 27 минут и 54 секунды и отметился результативной передачей.
«Нью-Джерси» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 41 очко. «Филадельфия» с 38 баллами располагается на 16-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Сиверсон — 6, 6:32 — 1:0. Хишир — 13, 25:08 — 2:0. ван Римсдайк — 8 (Стэффорд, Заха, Кутюрье, Проворов), 35:51 — 2:1. Вуд — 5 (Хишир, Коулман), 41:18 — 3:1. Кутюрье — 16 (Ворачек, ван Римсдайк), 59:58 — 3:2Вратари: Блэквуд — Харт (57:14)Броски: 26 (12+10+4) — 34 (12+9+13)Штраф: 10 — 14