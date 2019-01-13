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    КХЛ. «Локомотив» обыграл «Адмирал», «Авангард» против «Спартака», ЦСКА примет минское «Динамо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 января

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    «Адмирал» — «Локомотив» — 2:4

    «Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей.

    Три очка в составе победителей набрал Андрей Локтионов, в активе которого гол и две результативные передачи. Еще по шайбе забросили Егор Аверин, Кирилл Слепец и Брэндон Козун.

    За хозяев отличились Владимир Бутузов и Константин Глазачев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Локтионов — 13 (мен.), 19:04 — 0:1. Бутузов — 6 (бол., Кубат, Козловский), 22:45 — 1:1. Е. Аверин — 11 (Локтионов), 30:46 — 1:2. Слепец — 1 (Алексеев, Апальков), 37:24 — 1:3. Козун — 13 (Локтионов, Е. Аверин), 52:39 — 1:4. Глазачев — 14 (Черников, Угольников), 58:31 — 2:4Вратари: Красоткин (58:22 — 58:31) — КоноваловШтраф: 4 — 8Броски: 20 (4+8+8) — 28 (11+10+7)

    «Железнодорожники» занимают четвертое место в Западной конференции (65 очков). «Моряки» идут на 13-й строчке на Востоке (29 очков).

    «Амур» — «Северсталь» — 2:3 Б

    «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Северстали» со счетом 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

    В основное время в составе хозяев дубль оформил Вячеслав Ушенин. Гости ответили точными бросками Алексея Михнова и Ивана Лекомцева.

    В серии буллитов гостям победу принес все тот же Михнов.

    Это первый матч «тигров» под руководством Александра Гулявцева, который ранее возглавлял «Северсталь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Вяч. Ушенин — 6 (Вл. Ушенин), 3:56 — 1:0. Михнов — 5 (Захарчук, Бодров), 6:52 — 1:1. Лекомцев — 1 (Трубачев), 35:38 — 1:2. Вл. Ушенин — 6 (бол., Грбас, Вяч. Ушенин), 53:57 — 2:2Победный буллит: МихновВратари: Лангхамер — ФурхШтраф: 6 — 8Броски: 30 (14+7+8+1) — 27 (3+14+7+3)

    «Амур» — 12-й на Востоке (32 очка), «Северсталь» — десятая на Западе (34 очка).

    «Куньлунь» — «Йокерит» — 3:5

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2).

    Дубль в составе победителей оформил Сакари Маннинен, по шайбе забросили Сами Леписте, Карл Столлери и Йон Норман.

    Хозяева ответили хет-триком в исполнении Дрю Шора.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
    Голы: Маннинен — 15 (Мозес, Н. Йенсен), 3:23 — 0:1. Шор — 2 (Витасек), 5:18 — 1:1. Леписто — 5 (Йормакка, Ниеми), 10:58 — 1:2. Маннинен — 16 (Грант, Мозес), 21:52 — 1:3. Маннинен — 17 (Столлери, Н. Йенсен), 28:15 — 1:4. Шор — 3, 48:32 — 2:4. Норман — 18 (О`Нилл, Лев), 51:02 — 2:5. Шор — 4 (Мертль, Витасек), 53:29 — 3:5Вратари: Кархунен (59:29 — 59:59) — ЗапольскиШтраф: 12 — 2Броски: 32 (14+10+8) — 26 (10+9+7)

    «Йокерит» — третий в Западной конференции (66 очков), «Куньлунь» — девятый в Восточной конференции (43 очка).

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»

    «Барыс» — ХК «Сочи»

    «Металлург» Мг — «Нефтехимик»

    «Авангард» — «Спартак»

    «Торпедо» — «Динамо» М

    ЦСКА — «Динамо» Мн

    СКА — «Витязь»

    «Динамо» Р — «Трактор»

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