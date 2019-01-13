КХЛ. «Локомотив» обыграл «Адмирал», «Авангард» против «Спартака», ЦСКА примет минское «Динамо»

«Адмирал» — «Локомотив» — 2:4
«Локомотив» одержал победу над «Адмиралом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей.
Три очка в составе победителей набрал Андрей Локтионов, в активе которого гол и две результативные передачи. Еще по шайбе забросили Егор Аверин, Кирилл Слепец и Брэндон Козун.
За хозяев отличились Владимир Бутузов и Константин Глазачев.
«Железнодорожники» занимают четвертое место в Западной конференции (65 очков). «Моряки» идут на 13-й строчке на Востоке (29 очков).
«Амур» — «Северсталь» — 2:3 Б
«Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Северстали» со счетом 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
В основное время в составе хозяев дубль оформил Вячеслав Ушенин. Гости ответили точными бросками Алексея Михнова и Ивана Лекомцева.
В серии буллитов гостям победу принес все тот же Михнов.
Это первый матч «тигров» под руководством Александра Гулявцева, который ранее возглавлял «Северсталь».
«Амур» — 12-й на Востоке (32 очка), «Северсталь» — десятая на Западе (34 очка).
«Куньлунь» — «Йокерит» — 3:5
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» в гостях обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2).
Дубль в составе победителей оформил Сакари Маннинен, по шайбе забросили Сами Леписте, Карл Столлери и Йон Норман.
Хозяева ответили хет-триком в исполнении Дрю Шора.
«Йокерит» — третий в Западной конференции (66 очков), «Куньлунь» — девятый в Восточной конференции (43 очка).
«Сибирь» — «Салават Юлаев»
«Барыс» — ХК «Сочи»
«Металлург» Мг — «Нефтехимик»
«Авангард» — «Спартак»
«Торпедо» — «Динамо» М
ЦСКА — «Динамо» Мн
СКА — «Витязь»