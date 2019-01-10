НХЛ продолжает расследование в отношении Войнова

Заместитель комиссионера НХЛсообщил, что лига продолжает расследование в отношении

Бывший защитник «Лос-Анджелес» подал в нояббре заявление на приостановление дисквалификации, чтобы возобновить выступления в НХЛ.

«Расследование не закончено, оно продолжается», — цитирует ТАСС Дэйли.

Напомним, что Войнов был временно дисквалифицирован НХЛ в 2014 году в связи с расследованием по обвинению в домашнем насилии.

Против него было возбуждено уголовное дело, 7 июля 2015 года Войнов начал отбывать 90-дневное тюремное заключение, а 4 сентября досрочно вышел на свободу.

В связи с американскими законами хоккеист был немедленно взят под стражу иммиграционной и таможенной полицией США.

22 сентября Войнов вернулся в Россию. 2 июля 2018 года обвинения с него были сняты, но срок дисквалификации в НХЛ продолжает действовать.

Последние три сезона Войнов провел в СКА, с которым в 2017 году выиграл Кубок Гагарина. На данный момент он является свободным агентом. 0