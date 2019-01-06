«Калгари» победил «Филадельфию», Проворов отдал голевую передачу

«Калгари»
twitter.com/NHLFlames
В основное время матча в составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм ( 13-я минута) и Трэвис Конечны.
У «Флэймз» отличились Джонни Годро (29) и Мэттью Ткачук (56). В овертайме победный бросок на свой счет записал Ти Джей Броди (62).
«Калгари», набрав 56 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия», имея в активе 36 баллов, занимает 15-е место на «Востоке».
Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 56 секунд и отметился результативной передачей. Кроме того, он заработал четыре минуты штрафа и провёл один силовой приём.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Калгари» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы: Санхейм — 4 (бол., Уил, Проворов), 12:10 — 1:0. Годро — 24 (Монахэн, Хэнифин), 28:51 — 1:1. Конекны — 10, 45:57 — 2:1. Ткачак — 19 (Беннетт, Хэнифин), 55:43 — 2:2. Броди — 5 (Ткачак), 61:59 — 2:3Вратари: Харт — РиттихБроски: 34 (13+12+9+0) — 32 (11+10+10+1)Штраф: 6 — 10