«Калгари» победил «Филадельфию», Проворов отдал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лигиуступиласо счётом 2:3 ОТ.

В основное время матча в составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Трэвис Санхайм ( 13-я минута) и Трэвис Конечны.

У «Флэймз» отличились Джонни Годро (29) и Мэттью Ткачук (56). В овертайме победный бросок на свой счет записал Ти Джей Броди (62).

«Калгари», набрав 56 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия», имея в активе 36 баллов, занимает 15-е место на «Востоке».

Российский защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 56 секунд и отметился результативной передачей. Кроме того, он заработал четыре минуты штрафа и провёл один силовой приём.