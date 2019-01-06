Рижское «Динамо» в овертайме обыграло московских одноклубников

Московскоев овертайме уступило рижскому(1:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

За победителей шайбы забросили Лаурис Дарзиньш и Андрис Джериньш, отличившийся в овертайме.

В составе москвичей отличился Алексей Пепеляев.

Рижане набрали 42 очка в 45 матчах, и вплотную приблизились к идущему восьмым «Витязю». Их отставание от подмосковной команды составляет два балла.

«Динамо Москва» после 47 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче команда Владимира Крикунова 8 января в гостях сыграет с «Йокеритом». Команда Гиртса Анкипанса в этот же день встретится на выезде с «Северсталью».