Рижское «Динамо» в овертайме обыграло московских одноклубников

За победителей шайбы забросили Лаурис Дарзиньш и Андрис Джериньш, отличившийся в овертайме.
В составе москвичей отличился Алексей Пепеляев.
Рижане набрали 42 очка в 45 матчах, и вплотную приблизились к идущему восьмым «Витязю». Их отставание от подмосковной команды составляет два балла.
«Динамо Москва» после 47 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче команда Владимира Крикунова 8 января в гостях сыграет с «Йокеритом». Команда Гиртса Анкипанса в этот же день встретится на выезде с «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Пепеляев — 1 (Раисов, Игумнов), 21:58 — 1:0. Дарзиньш — 10 (Виделль), 54:45 — 1:1. Джериньш — 6 (бол., Зиле, Дзиеркалс), 63:32 — 1:2Вратари: Бочаров — ГудлевскисБроски: 23 (5+11+7+0) — 30 (8+8+10+4)Штраф: 6 — 6