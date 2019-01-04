«Автомобилист» проиграл московскому «Динамо»

«Динамо» — «Автомобилист»
КХЛ
«Динамо» в первом матче на новой арене одержало победу со счетом 2:0.
Победу «Динамо» принесли шайбы Вадима Шипачева и Юусо Хиетанена.
«Автомобилист» прервал свою серию из пяти побед подряд.
Московское «Динамо», набрав 51 очко, располагается на пятом месте на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Шипачев — 15 (Раисов), 26:38 — 1:0. Хиетанен — 6 (Моисеев, Мозер), 33:26 — 2:0Вратари: Бочаров — Коварж (58:27)Штраф: 4-4Броски: 31 (8+13+10) — 30 (12+10+8)