Сборная Канады вышла в финал Кубка Шпенглера

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла в швейцарском Давосе, завершилась со счетом 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).
Дубль в составе победителей оформил Зай Бойчак, по шайбе забросили Кори Эммертон и Кристофер Ди Доменико.
У немецкой команды точные броски нанесли Даниэль Вайсс и Брэндон Бак.
Кубок Шпенглера. 1/2 финала
Канада — «Нюрнберг» (Германия) — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)
Голы: Эммертон — 1 (Бойчак, Фаббро), 7:06 — 1:0. Бойчак — 1 (Эммертон), 9:39 — 2:0. Бойчак — 2 (Норо, Микфликер), 12:45 — 3:0. Дидоменико — 1 (бол., Эббетт, Норо), 22:30 — 4:0. Вайс — 1 (бол., Пфедерль, Гилберт), 32:13 — 4:1. Бак — 2 (Бендер, Пфедерль), 55:07 — 4:2Вратари: Фукэйл — Тройтле (57:56)Штраф: 8 — 12Броски: 33 (14+12+7) — 17 (3+7+7)
«Кленовые листья» встретятся в финале с победителем пары «КалПа» — «Давос». 0