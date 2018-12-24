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    ХК «Сочи» разгромил «Торпедо»

    КХЛ Сочи Торпедо
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» на домашней площадке разгромил «Торпедо» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

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    Дубль в составе победителей оформил Эрик О'Делл, еще по разу отличились Вадим Хомицкий, Андрей Алтыбармакян и Мартин Бакош.

    У гостей шайбы забросили Денис Паршин и Дамир Жафяров, реализовавший буллит.

    Для подопечных Дэвида Немировски поражение стало четвертым подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
    Голы: Паршин — 12 (Огиенко, Жафяров), 4:42 — 0:1. Хомицкий — 2 (Калетник), 5:14 — 1:1. Алтыбармакян — 2 (Акмальдинов), 9:52 — 2:1. О`Делл — 13 (Росен, Рыков), 33:50 — 3:1. О`Делл — 14 (Бочаров, Росен), 45:03 — 4:1. Бакош — 1 (Шмелев, Коллинс), 50:31 — 5:1. Жафяров — 13 (буллит), 57:31 — 5:2Вратари: Шикин — ТихомировШтраф: 20 — 22Броски: 44 (15+18+11) — 26 (7+10+9)

    ХК «Сочи» занимает седьмое место в Западной конференции (44 очка). «Торпедо» идет седьмым на Востоке (47 очков). 0

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