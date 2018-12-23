Кучеров и Ковальчук — звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

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Первой звездой дня назван российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:4) он забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Никита впервые в карьере набрал пять очков в матче НХЛ.

Второй звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. Россиянин провёл первый матч после травмы и отметился дублем в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), включая победный гол в овертайме.

Замкнул тройку призёров голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 40 бросков и оформивший шат-аут в игре с «Ванкувер Кэнакс» (1:0). 0