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    Кучеров и Ковальчук — звезды дня в НХЛ

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Лос-Анджелес Кингз Виннипег Джетс
    Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.

    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
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    Первой звездой дня назван российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:4) он забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Никита впервые в карьере набрал пять очков в матче НХЛ.

    Второй звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук. Россиянин провёл первый матч после травмы и отметился дублем в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), включая победный гол в овертайме.

    Замкнул тройку призёров голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, отразивший 40 бросков и оформивший шат-аут в игре с «Ванкувер Кэнакс» (1:0). 0

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