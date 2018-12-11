НХЛ. Хет-трик Стэмкоса, передачи Кучерова и Наместникова

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 1:2 Б
«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» по буллитам — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
Победный бросок на счету нападающего Джейка Гюнтцеля. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на площадке 21 минуту 57 секунд. Он не набрал очков в этой игре.
«Пингвины» поднялись на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Островитяне» (32) — восьмые.
«Детройт» — «Лос-Анджелес» 3:1
«Детройт» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
Никита Щербак нанес 2 броска в створ и совершил 2 силовых приема, проведя на льду 15 минут и 23 секунды. Илья Ковальчук пропускал встречу из-за травмы.
«Детройт» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Лос-Анджелес» — 14-й на Западе с 23 баллами.
«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:3
«Тампа» на домашнем льду обыграла «Рейнджерс» — 6:3 (1:2, 2:0, 3:1).
Хет-трик в этом матче оформил форвард «молний» Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров набрал 1 (0+1) очко, защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21:04. Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отыграл 13:26 и отдал одну голевую передачу. «Тампа» выиграла семь матчей подряд.
В турнирной таблице «Тампа-Бэй» с 49 очками лидирует в Восточной конференции, «Нью-Йорк Рейнджерс» (31) — 11-й.
«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» 5:2
«Сан-Хосе» на домашнем льду уверенно победил «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).
Крайне неудачным образом сложилась игра для российского защитника «Дэвилз» Егора Яковлева. За 15 минут 25 секунд он успел заработать показатель полезности «-3». Яковлев провел худший матч за карьеру в НХЛ, впервые завершив игру с такой полезностью.
«Сан-Хосе» с 37 баллами пятый на Западе, «Нью-Джерси» (26) — 16-й на Востоке.