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    НХЛ. Хет-трик Стэмкоса, передачи Кучерова и Наместникова

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 декабря

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Питтсбург Пингвинз Детройт Ред Уингз Лос-Анджелес Кингз Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг Сан-Хосе Шаркс Нью-Джерси Дэвилз
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    «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 1:2 Б

    «Питтсбург» обыграл «Айлендерс» по буллитам — 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

    Победный бросок на счету нападающего Джейка Гюнтцеля. Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на площадке 21 минуту 57 секунд. Он не набрал очков в этой игре.

    «Пингвины» поднялись на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Островитяне» (32) — восьмые.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Питссбург» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Бовилье — 8 (Бэйли, Барзал), 26:32 — 1:0. Брассар — 4 (Гюнтцель), 42:13 — 1:1Победный буллит: ГюнтцельВратари: Ленер — ДесмитШтрафы: 10-10Броски: 26 (9+7+7+3) — 24 (5+11+7+1)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 1:2 Б

    «Детройт» — «Лос-Анджелес» 3:1

    «Детройт» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

    Никита Щербак нанес 2 броска в створ и совершил 2 силовых приема, проведя на льду 15 минут и 23 секунды. Илья Ковальчук пропускал встречу из-за травмы.

    «Детройт» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка. «Лос-Анджелес» — 14-й на Западе с 23 баллами.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Чоловски — 5 (Эн, Де ла Росе), 6:32 — 1:0. Нильсен — 5 (Ванек, Атанасиу), 26:06 — 2:0. Ларкин — 12, 38:08 — 3:0. Копитар — 8 (Иафалло, Браун), 53:22 — 3:1Вратари: Ховард — Куик (57:24)Штрафы: 2-2Броски: 21 (8+9+4) — 43 (10+14+19)

    «Детройт» — «Лос-Анджелес» 3:1

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:3

    «Тампа» на домашнем льду обыграла «Рейнджерс» — 6:3 (1:2, 2:0, 3:1).

    Хет-трик в этом матче оформил форвард «молний» Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров набрал 1 (0+1) очко, защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21:04. Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отыграл 13:26 и отдал одну голевую передачу. «Тампа» выиграла семь матчей подряд.

    В турнирной таблице «Тампа-Бэй» с 49 очками лидирует в Восточной конференции, «Нью-Йорк Рейнджерс» (31) — 11-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» — 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)
    Голы: Хэйс — 6 (Стром, Наместников), 12:19 — 0:1. Стэмкос — 13 (бол., Хедман, Миллер), 14:09 — 1:1. Хэйс — 7 (Веси), 15:07 — 1:2. Стэмкос — 14 (бол., Хедман, Пойнт), 26:19 — 2:2. Макдона — 3 (Пойнт, Кучеров), 32:42 — 3:2. Чирелли — 7 (Чернак), 50:17 — 4:2. Стэмкос — 15 (Палат, Коберн), 50:41 — 5:2. Фаст — 3 (Хитил), 57:34 — 5:3. Чирелли — 8 (п.в., Киллорн, Миллер), 59:21 — 6:3Голы: Доминге — Лундквист (57:48 — 59:21)Штрафы: 7-17Броски: 36 (13+16+7) — 26 (8+5+13)

    «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:3

    «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» 5:2

    «Сан-Хосе» на домашнем льду уверенно победил «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

    Крайне неудачным образом сложилась игра для российского защитника «Дэвилз» Егора Яковлева. За 15 минут 25 секунд он успел заработать показатель полезности «-3». Яковлев провел худший матч за карьеру в НХЛ, впервые завершив игру с такой полезностью.

    «Сан-Хосе» с 37 баллами пятый на Западе, «Нью-Джерси» (26) — 16-й на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
    Голы: Стэффорд — 1 (Сиверсон, Грин), 12:05 — 0:1. Майер — 15 (Хертл), 15:51 — 1:1. Павелски — 20 (Диллон, Э. Карлссон), 18:03 — 2:1. Шимек — 1 (Радил, Бернс), 27:19 — 3:1. Грин — 1 (Палмиери, Хишир), 28:59 — 3:2. Майер — 16 (Донской), 34:52 — 4:2. Хертл — 9 (бол., Лабанк, Павелски), 54:23 — 5:2Вратари: Джонс — КинкейдШтрафы: 4-4Броски: 34 (11+8+15) — 24 (9+10+5)
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