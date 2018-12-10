«Локомотив» потерпел выездное поражение от «Торпедо»

Нижегородскоеодержало победу над ярославским(4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дамир Жафяров, Энди Миле, Роберт Саболичи и Эндрю Кейлоф.

За «Локомотив» шайбы забросили Егор Аверин и Денис Алексеев.

«Торпедо» набрало 46 очков и вышел на 6-е место в таблице Восточной конференции, а команда Дмитрия Квартальнова по-прежнему занимает 4-ю строчку на «Западе».

Следующий матч «Торпедо» проведет 17 декабря против магнитогорского «Металлурга», а команда из Ярославля днем позже встретится с «Сибирью».