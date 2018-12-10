«Локомотив» потерпел выездное поражение от «Торпедо»

«Локомотив» — «Торпедо»
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В составе победителей отличились Дамир Жафяров, Энди Миле, Роберт Саболичи и Эндрю Кейлоф.
За «Локомотив» шайбы забросили Егор Аверин и Денис Алексеев.
«Торпедо» набрало 46 очков и вышел на 6-е место в таблице Восточной конференции, а команда Дмитрия Квартальнова по-прежнему занимает 4-ю строчку на «Западе».
Следующий матч «Торпедо» проведет 17 декабря против магнитогорского «Металлурга», а команда из Ярославля днем позже встретится с «Сибирью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Жафяров — 12 (Галузин, Кейлоф), 4:10 — 1:0. Е. Аверин — 9 (Ильенко), 5:00 — 1:1. Миле — 10 (Шенфельд, Паршин), 12:29 — 2:1. Алексеев — 6 (Е. Аверин, Ильенко), 21:30 — 2:2. Саболич — 9, 37:38 — 3:2. Кейлоф — 11 (п.в.), 59:25 — 4:2Вратари: Костин — Коновалов (59:10 — 59:25)Броски: 23 (8+4+11) — 36 (16+11+9)Штраф: 6 — 4