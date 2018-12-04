Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала

Тренерский штаб сборной России назвал состав национальной команды на второй этап Евротура — Кубок Первого канала, информирует официальный сайт ФХР.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист»), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).

Турнир пройдет 13-16 декабря. Его особенностью в этом году станет проведение матча между сборными России и Финляндии 16 декабря на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. 0