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    «Локомотив» переиграл «Барыс», Аверин оформил дубль

    КХЛ Барыс Локомотив
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над астанинским «Барысом» со счетом 5:3.

    «Локомотив»
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    В составе победителей дубль оформил Егор Аверин (7-я и 54-я минуты), еще по разу отличились Данил Юртайкин (33), Павел Красковский (43) и Денис Алексеев (46).

    За гостей шайбы забросили Валерий Орехов (23), Кирилл Панюков (32) и Мэттью Фрэттин (32).

    «Локомотив» с 43 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Барыс» расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 42 очка.

    В следующем матче железнодорожники 28 ноября на выезде сыграют с «Нефтехимиком», а подопечные Андрея Скабелки днем ранее встретятся с «Северсталью».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)
    Голы: Е. Аверин — 7 (Контиола), 7:54 — 1:0. Орехов — 1 (Михайлис, Фраттин), 23:44 — 1:1. Панюков — 1 (Гренц, Шевченко), 32:05 — 1:2. Фраттин — 8 (Михайлис, Орехов), 32:40 — 1:3. Юртайкин — 4 (Картаев), 33:56 — 2:3. Красковский — 1 (Каюмов, Кутузов), 43:33 — 3:3. Алексеев — 5 (Юртайкин, Картаев), 46:05 — 4:3. Е. Аверин — 8 (Ильенко), 54:40 — 5:3Вратари: Коновалов — Граховина (58:28 — 58:53, 59:14) Броски: 40 (12+15+13) — 27 (10+9+8)Штраф: 2 — 4
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