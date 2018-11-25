«Локомотив» переиграл «Барыс», Аверин оформил дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославскийодержал домашнюю победу над астанинскимсо счетом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Егор Аверин (7-я и 54-я минуты), еще по разу отличились Данил Юртайкин (33), Павел Красковский (43) и Денис Алексеев (46).

За гостей шайбы забросили Валерий Орехов (23), Кирилл Панюков (32) и Мэттью Фрэттин (32).

«Локомотив» с 43 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Барыс» расположился на пятой строчке на Востоке, имея в активе 42 очка.

В следующем матче железнодорожники 28 ноября на выезде сыграют с «Нефтехимиком», а подопечные Андрея Скабелки днем ранее встретятся с «Северсталью».