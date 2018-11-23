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    «Адмирал» прервал серию из восьми поражений кряду

    КХЛ Адмирал Динамо Минск
    «Адмирал» одержал победу над минским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Адмирала»
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    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

    По разу в составе победителей отличились Александр Мерескин, Василий Стрельцов, Александр Черников, Войтех Полак и Глеб Зайцев.

    Гости ответили единственным точным броском Дмитрия Буйницкого.

    Благодаря этой победе «моряки» прервали серию из восьми поражений кряду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Динамо» (Минск) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
    Голы: Мерескин — 4 (Дьяков, Глазачев), 18:08 — 1:0. Буйницкий — 5 (Осипов, Уиркош), 18:38 — 1:1. В. Стрельцов — 5 (А. Стрельцов, Черников), 23:55 — 2:1. Черников — 6 (Воронин, Кармашков), 26:00 — 3:1. Полак — 3 (бол., Таталин, Коньков), 28:14 — 4:1. Зайцев — 2 (Коньков, Кубат), 55:49 — 5:1Вратари: Красоткин — ЭнротШтраф: 6 — 8Броски: 29 (10+12+7) — 18 (8+6+4)

    «Адмирал» остался на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции (16 очков). Минское «Динамо» идет 11-м на Западе (20 очков). 0

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