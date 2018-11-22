КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА в гостях у «Северстали»

«Автомобилист» — «Торпедо» — 1:3
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на домашнем льду проиграл «Торпедо».
Гости одержали победу со счетом 3:1.
На 16-й минуте Юрий Сергиенко вывел «Торпедо» вперед, но через четыре минуты «Автомобилист» отыгрался усилиями Стефана Да Косты.
Во втором и третьем игровых отрезках отличались только гости — заброшенные шайбы на счету Эндрю Келофа и Дениса Баранцева.
«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, однако сохраняет лидерство в регулярном чемпионате. «Торпедо» в турнирной таблице Восточной конференции располагается на шестой строчке.
«Металлург» Мг — «Ак Барс» — 2:3
«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Гости одержали победу со счетом 3:2.
В первом периоде на заброшенные шайбы Артема Михеева и Иржи Секача «Металлург» ответил только точным броском Сергея Мозякина, который отличился в большинстве.
Во втором периоде Николай Кулемин счет сравнял, однако на 53-й минуте Артем Лукоянов принес «Ак Барсу» победу.
«Ак Барс» продлил победную серию, одержав третью победу подряд. Казанцы занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков. «Магнитка» (41 очко) идет на Востоке четвертой.
«Трактор» — «Нефтехимик» — 3:2
Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Нефтехимик».
Встреча завершилась победой челябинцев со счетом 3:2.
Дублем у победителей отметился Кристиан Томас, еще одна шайба на счету Игоря Полыгалова. У гостей шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин и Ильдар Шиксатдаров.
«Трактор» (27 очков) идет на Востоке десятым, «Нефтехимик» (28 очков) — на девятой позиции.
«Локомотив» — «Динамо» М — 2:0
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» принимал московское «Динамо».
Клуб из Ярославля одержал победу со счетом 2:0.
Дублем у победителей отличился Андрей Локтионов.
Сухой матч себе в актив записал голкипер Илья Коновалов, отразивший 25 бросков по воротам.
«Локомотив» набрал 41 очко и идет четвертым на Западе. У «Динамо» — 25 очков и девятая позиция.