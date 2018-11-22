КХЛ. «Ак Барс» выиграл у «Магнитки», СКА в гостях у «Северстали»

В четверг, 22 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ

«Автомобилист» — «Торпедо» — 1:3

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» на домашнем льду проиграл «Торпедо».

Гости одержали победу со счетом 3:1.

На 16-й минуте Юрий Сергиенко вывел «Торпедо» вперед, но через четыре минуты «Автомобилист» отыгрался усилиями Стефана Да Косты.

Во втором и третьем игровых отрезках отличались только гости — заброшенные шайбы на счету Эндрю Келофа и Дениса Баранцева.

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, однако сохраняет лидерство в регулярном чемпионате. «Торпедо» в турнирной таблице Восточной конференции располагается на шестой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: Сергиенко — 4 (Ильин, Веряев), 15:08 — 0:1. Да Коста — 13 (Доус), 19:14 — 1:1. Кейлоф — 7 (Галузин), 31:20 — 1:2. Баранцев — 4 (бол.), 44:53 — 1:3Вратари: Сохатский — ТихомировШтраф: 8 — 6Броски: 37 (14+10+13) — 27 (11+11+5)

«Металлург» Мг — «Ак Барс» — 2:3

«Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Гости одержали победу со счетом 3:2.

В первом периоде на заброшенные шайбы Артема Михеева и Иржи Секача «Металлург» ответил только точным броском Сергея Мозякина, который отличился в большинстве.

Во втором периоде Николай Кулемин счет сравнял, однако на 53-й минуте Артем Лукоянов принес «Ак Барсу» победу.

«Ак Барс» продлил победную серию, одержав третью победу подряд. Казанцы занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 45 очков. «Магнитка» (41 очко) идет на Востоке четвертой.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Голы: Михеев — 3 (Абросимов, Лукоянов), 1:48 — 0:1. Секач — 11 (Зарипов), 14:50 — 0:2. Мозякин — 11 (бол., Антипин, Шор), 19:27 — 1:2. Кулемин — 10 (мен.), 34:27 — 2:2. Лукоянов — 5 (Марков), 51:13 — 2:3Вратари: Кошечкин (58:20) — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 10Броски: 37 (15+9+13) — 36 (14+13+9)

«Трактор» — «Нефтехимик» — 3:2

Челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв «Нефтехимик».

Встреча завершилась победой челябинцев со счетом 3:2.

Дублем у победителей отметился Кристиан Томас, еще одна шайба на счету Игоря Полыгалова. У гостей шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин и Ильдар Шиксатдаров.

«Трактор» (27 очков) идет на Востоке десятым, «Нефтехимик» (28 очков) — на девятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) Голы: Томас — 1 (Энлунд, Стоа), 3:16 — 1:0. Бикмуллин — 1 (Брынцев), 13:13 — 1:1. Томас — 2 (Энлунд), 34:19 — 2:1. Полыгалов — 8 (Глинкин), 38:49 — 3:1. Шиксатдаров — 3 (бол., Шарипзянов), 52:59 — 3:2Вратари: Демченко — Ежов (58:02)Штраф: 15 — 35Броски: 19 (4+11+4) — 34 (12+13+9)

«Локомотив» — «Динамо» М — 2:0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» принимал московское «Динамо».

Клуб из Ярославля одержал победу со счетом 2:0.

Дублем у победителей отличился Андрей Локтионов.

Сухой матч себе в актив записал голкипер Илья Коновалов, отразивший 25 бросков по воротам.

«Локомотив» набрал 41 очко и идет четвертым на Западе. У «Динамо» — 25 очков и девятая позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:0( 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Локтионов — 10 (бол., Козун, Крунвалль), 24:45 — 1:0. Локтионов — 11 (п.в., Е. Аверин), 59:28 — 2:0Вратари: Коновалов — Бочаров (59:04 — 59:28)Штраф: 12-12Броски: 24 (8+6+10) — 25 (6+12+7)

«Северсталь» — СКА