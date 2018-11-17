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    НХЛ. Шайба Овечкина, победный буллит Ковальчука, очередной успех «Торонто»

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября

    НХЛ Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Анахайм Дакс Торонто Мэйпл Лифс Оттава Сенаторз
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    «Анахайм» — «Торонто» — 1:2 ОТ

    Российские хоккеисты в матче очками отметиться не сумели. Подопечные Майка Бэбкока одержали третью победу подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Торонто» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Марло — 4 (Гардинер, Кадри), 5:42 — 0:1. Оберг — 6 (Ритчи, Хенрик), 38:35 — 1:1. Райлли — 9 (Марнер), 63:17 — 1:2Вратари: Гибсон — СпарксШтраф: 4 — 2Броски: 39 (12+10+15+2) — 35 (9+12+10+4)

    «Вегас» — «Сент-Луис» — 1:4

    Дубль оформил Райан О'Райлли. Две голевые передачи в составе «Блюз» на счету россиянина Владимира Тарасенко.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Сент-Луис» — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)
    Голы: Каррье — 3 (Белльмар, Теодор), 6:03 — 1:0. О`Райлли — 9 (Тарасенко, Шворц), 6:41 — 1:1. О`Райлли — 10 (Шворц, Тарасенко), 27:02 — 1:2. Шенн — 4 (Эдмундсон, Бозак), 36:13 — 1:3. Сундквист — 4 (Данн), 37:12 — 1:4Вратари: Флери — АлленШтраф: 10 — 8Броски: 33 (10+13+10) — 35 (7+16+12)

    «Колорадо» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ

    «Вашингтон» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Автором одного из голов «Кэпиталз» стал российский нападающий Александр Овечкин. Он был признан второй звездой встречи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Седерберг — 7 (Жост, Бэрри), 1:08 — 1:0. Смит-Пелли — 3 (Стивенсон, Бойд), 28:55 — 1:1. Овечкин — 13 (Бэкстрем, Уилсон), 38:29 — 1:2. Уилсон — 5 (Колверт, Коул), 57:16 — 2:2. Бэкстрем — 5 (бол., Карлсон, Уилсон), 60:22 — 2:3Вратари: Грубауэр — КоплиШтраф: 6 — 4Броски: 26 (9+9+8+0) — 29 (13+12+3+1)

    «Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 1:2 Б

    «Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук стал автором победного буллита. Команда из Лос-Анджелеса прервала серию из трех поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Лос-Анджелес» — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Тоффоли — 5, 30:29 — 0:1. Саад — 5 (Тэйвз, Форслинг), 42:39 — 1:1Победный буллит: КовальчукВратари: Кроуфорд — ПетерсенШтраф: 2 — 6Броски: 35 (8+12+14+1) — 32 (10+12+10+0)

    «Виннипег» — «Баффало» — 1:2 Б

    «Баффало» на выезде по буллитам обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команды использовали по семь попыток. Автором победного буллита стал Конор Шири.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Баффало» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Коннор — 9 (Лайне, Литтл), 27:10 — 1:0. Скиннер — 14 (бол., Айкел, Далин), 40:53 — 1:1Победный буллит: ШириВратари: Броссуа — ХаттонШтраф: 6 — 2Броски: 26 (12+8+5+1) — 32 (4+16+10+2)

    «Даллас» — «Бостон» — 1:0 ОТ

    Автором победного гола стал канадский нападающий Джейсон Дикинсон. «Брюинз» проиграл вторую встречу кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Бостон» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Дикинсон — 4 (Янмарк), 61:34 — 1:0Вратари: Бишоп — РаскШтраф: 19 — 33Броски: 37 (10+8+13+6) — 23 (10+7+6+0)
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