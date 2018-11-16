Молодежная сборная России выиграла суперсерию
ФХР
В заключительной, шестой, встрече подопечные Валерия Брагина в овертайме обыграли сборную главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).
В составе победителей шайбы забросили Степан Старков, Дмитрий Завгородний и Савелий Ольшанский. У сборной лиги Квебека отличились Антуан Моран и Ноа Добсон.
Суперсерия-2018 завершилась победой сборной России со счетом 4:2.
Российская молодежка в четвертый раз в истории выиграла CIBC Canada Russia Series.
Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
Россия — Сборная лиги Квебека — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Моран (Эрв-Пинар, Баррон), 8:42 — 0:1. Старков (Шэн), 40:19 — 1:1. Добсон (Велено), 48:40 -1:2. Завгородний (Галимов, Ольшанский), 59:47 -2:2. Ольшанский (Хованов, Завгородний), 61:35 — 3:2Счет в серии: 4 (11) — 2 (7)