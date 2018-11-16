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    Молодежная сборная России выиграла суперсерию

    Сборная России Сборная Канады
    Молодежная сборная России завершила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг.

    Молодежная сборная России выиграла суперсерию
    Молодежная сборная России выиграла суперсерию
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    В заключительной, шестой, встрече подопечные Валерия Брагина в овертайме обыграли сборную главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

    В составе победителей шайбы забросили Степан Старков, Дмитрий Завгородний и Савелий Ольшанский. У сборной лиги Квебека отличились Антуан Моран и Ноа Добсон.

    Суперсерия-2018 завершилась победой сборной России со счетом 4:2.

    Российская молодежка в четвертый раз в истории выиграла CIBC Canada Russia Series.

    Суперсерия молодежных сборных. CIBC Canada Russia Series
    Россия — Сборная лиги Квебека — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Моран (Эрв-Пинар, Баррон), 8:42 — 0:1. Старков (Шэн), 40:19 — 1:1. Добсон (Велено), 48:40 -1:2. Завгородний (Галимов, Ольшанский), 59:47 -2:2. Ольшанский (Хованов, Завгородний), 61:35 — 3:2Счет в серии: 4 (11) — 2 (7)
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