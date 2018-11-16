Молодежная сборная России выиграла суперсерию

Молодежная сборнаязавершила ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг.

В заключительной, шестой, встрече подопечные Валерия Брагина в овертайме обыграли сборную главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Степан Старков, Дмитрий Завгородний и Савелий Ольшанский. У сборной лиги Квебека отличились Антуан Моран и Ноа Добсон.

Суперсерия-2018 завершилась победой сборной России со счетом 4:2.

Российская молодежка в четвертый раз в истории выиграла CIBC Canada Russia Series.