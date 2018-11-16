«Динамо» в овертайме дожало «Барыс»

Астанинскийв овертайме проиграл московскому(2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время в составе победителей отличились Никита Михайлис (1-я минута) и Дастин Бойд (55). В овертайме победный бросок на свой счет записал Дмитрий Кагарлицкий (61).

За «Динамо» шайбу забросили Владимир Брюквин (32) и Вадим Шипачев (45).

После этой игры «Барыс» набрал 40 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 25 баллов, расположилось на девятом месте на «Западе».

В следующем матче чемпионата «Барыс» на своем льду примет «Салават Юлаев», а «Динамо» в гостях сыграет с «Сибирью».