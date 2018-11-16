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    «Динамо» в овертайме дожало «Барыс»

    КХЛ Барыс Динамо
    Астанинский «Барыс» в овертайме проиграл московскому «Динамо» (2:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    В основное время в составе победителей отличились Никита Михайлис (1-я минута) и Дастин Бойд (55). В овертайме победный бросок на свой счет записал Дмитрий Кагарлицкий (61).

    За «Динамо» шайбу забросили Владимир Брюквин (32) и Вадим Шипачев (45).

    После этой игры «Барыс» набрал 40 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 25 баллов, расположилось на девятом месте на «Западе».

    В следующем матче чемпионата «Барыс» на своем льду примет «Салават Юлаев», а «Динамо» в гостях сыграет с «Сибирью».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «ХК Динамо» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Михайлис — 9 (бол., Дитц, Старченко), 0:57 — 1:0. Брюквин — 6 (Индрашис, Тарасов), 31:25 — 1:1. Шипачев — 6 (бол., Койвисто), 44:13 — 1:2. Бойд — 3, 54:44 — 2:2. Кагарлицкий — 11 (Хиетанен), 60:53 — 2:3Вратари: Граховина — ЕременкоБроски: 31 (8+11+12+0) — 35 (11+12+10+2)Штраф: 6 — 8
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