КХЛ. «Ак Барс» одолел «Слован», ЦСКА победил «Торпедо»

«Ак Барс» — «Слован» 2:1
Казанский «Ак Барс» одержал победу над братиславским «Слованом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль оформил Станислав Галиев, за гостей забросил шайбу Марио Лунтер.
Подопечные Владимира Орсага потерпели третье поражение подряд, казанский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей.
«Ак Барс» набрал 39 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции. «Слован» с 20 баллами располагается на 10-й строчке на Западе.
«Нефтехимик» — «Динамо» Р 3:4
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграли рижскому «Динамо» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Эмиль Галимов (50-я минута), Йоонас Няттинен (54, 60).
За рижскую команду отличились Гинтс Мейя (25, 45), Кевин Кларк (36) и Рихард Маренис (50).
После этой победы рижское «Динамо» набрало 25 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 26 баллов, занимает восьмое место на «Востоке».
«Торпедо» — ЦСКА 0:3
Нижегородское «Торпедо» потерпело домашнее поражение во встрече с московским ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Сергей Андронов, Сергей Толчинский и Мэт Робинсон.
Сухой матч оформил голкипер московского клуба Илья Сорокин.
Победа стала для подопечных Игоря Никитина седьмой подряд.
ЦСКА набрал 44 очка и укрепился на 1-м месте на Западе. «Торпедо» с 33 баллами располагается на 7-м месте на Востоке.