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    КХЛ. «Ак Барс» одолел «Слован», ЦСКА победил «Торпедо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 ноября

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    Во вторник, 13 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
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    «Ак Барс» — «Слован» 2:1

    Казанский «Ак Барс» одержал победу над братиславским «Слованом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей дубль оформил Станислав Галиев, за гостей забросил шайбу Марио Лунтер.

    Подопечные Владимира Орсага потерпели третье поражение подряд, казанский клуб выиграл четыре из пяти последних матчей.

    «Ак Барс» набрал 39 очков и поднялся на третье место в Восточной конференции. «Слован» с 20 баллами располагается на 10-й строчке на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Слован» (Братислава) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Лунтер — 4 (мен.), 14:21 — 0:1. Галиев — 3 (Попов, Ткачев), 17:19 — 1:1. Галиев — 4 (Ткачев), 33:43 — 2:1Вратари: Гарипов — Штепанек (58:30)Броски: 21 (7+5+9) — 29 (4+15+10)Штраф: 2 — 2

    «Нефтехимик» — «Динамо» Р 3:4

    Нижнекамский «Нефтехимик» проиграли рижскому «Динамо» (3:4) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Эмиль Галимов (50-я минута), Йоонас Няттинен (54, 60).

    За рижскую команду отличились Гинтс Мейя (25, 45), Кевин Кларк (36) и Рихард Маренис (50).

    После этой победы рижское «Динамо» набрало 25 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 26 баллов, занимает восьмое место на «Востоке».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 3:4 (0:0, 0:2, 3:2)
    Голы: Мейя — 3 (Виделль), 24:58 — 0:1. Кларк — 7 (Макмиллан), 35:54 — 0:2. Мейя — 4 (Джериньш, Гегерис), 44:51 — 0:3. Маренис — 1 (Мюттюнен), 49:03 — 0:4. Галимов — 3 (Падакин), 49:31 — 1:4. Няттинен — 8 (бол., Полашек, Пуустинен), 53:53 — 2:4. Няттинен — 9 (бол., Руохомаа, Пуустинен), 59:29 — 3:4Вратари: Ежов (58:35) — БиляловБроски: 42 (11+16+15) — 27 (11+10+6)Штраф: 6 — 8

    «Торпедо» — ЦСКА 0:3

    Нижегородское «Торпедо» потерпело домашнее поражение во встрече с московским ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Сергей Андронов, Сергей Толчинский и Мэт Робинсон.

    Сухой матч оформил голкипер московского клуба Илья Сорокин.

    Победа стала для подопечных Игоря Никитина седьмой подряд.

    ЦСКА набрал 44 очка и укрепился на 1-м месте на Западе. «Торпедо» с 33 баллами располагается на 7-м месте на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Андронов — 7 (Калинин, Хансен), 3:02 — 0:1. Толчинский — 3 (Вей), 49:23 — 0:2. Робинсон — 3 (п.в., Хансен), 58:52 — 0:3Вратари: Галимов (57:12 — 58:52) — СорокинБроски: 21 (4+8+9) — 20 (11+5+4)Штраф: 0 — 2
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