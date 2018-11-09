НХЛ. 35 сейвов Василевского, два очка Голдобина, шайба Свечникова

«Филадельфия» — «Аризона» 5:4 ОТ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» в овертайме вырвала победу у «Аризоны» — 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0).

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду 23 минуты 46 секунд.

«Филадельфия» с 17 очками на 9 позиции на Востоке, «Аризона» (15) — 11-я на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Аризона» — 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0) Голы: Конечны (Жиру, Кутюрье), 01:18 — 1:0; Лотон (Лехтеря), 05:47 — 2:0; Экман-Ларссон (Гальченюк, Келлер), 08:30 — 2:1; Ричардсон (Грабнер, Хиностроза), 21:51 — 2:2; Степан, 26:14 — 2:3; Грабнер (Экман-Ларссон), 26:38 — 2:4; Лотон (Уис, Линдблом), 42:21 — 3:4; Уис (Гостисбер), 57:47 — 4:4; Гостисбер (Ворачек, Жиру), 61:01 — 5:4

«Филадельфия» — «Аризона» 5:4 ОТ

«Флорида» — «Эдмонтон» 4:1

В матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида» одержала домашнюю победу над «Эдмонтоном» — 4:1.

Голами в составе хозяев отметились Евгений Дадонов, Ник Бьюгстад, Джонатан Юбердо и Колтон Севьюр, поразивший пустые ворота. У «нефтяников» отличился Леон Драйзайтль.

Дадонов забил седьмой гол в сезоне, дважды бросил в створ ворот и совершил два силовых приёма за 20.21 на льду. У защитника Богдана Киселевича результативная передача и показатель полезности «+1» за 17 минут и 33 секунды, проведённые на льду.

«Флорида» (11 баллов) — 16-я в Восточной конференции, «Эдмонтон» (17) — 9-й в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Дадонов — 7 (Барков, Хоффман), 26:45 — 1:0. Бьюгстад — 3 (Киселевич, Маккэн), 28:12 — 2:0. Драйзайтль — 10 (Макдэвид), 40:23 — 2:1. Юбердо — 3 (бол., Трочек, Яндл), 43:43 — 3:1. Сивиур — 2 (п.в., Трочек, Хоффман), 59:11 — 4:1Вратари: Луонго — Тэлбот (57:27 — 59:11)Штрафы: 11-13Броски: 33 (7+19+7) — 27 (10+4+13)

«Флорида» — «Эдмонтон» 4:1

«Бостон» — «Ванкувер» 5:8

«Ванкувер» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:5 (1:1, 5:3, 2:1).

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал нападающий Бо Хорват, еще 3 (2+1) балла в активе Луи Эрикссона. Российский легионер «Кэнакс» Николай Голдобин отдал две результативные передачи. У «Бостона» дубль и голевую передачу себе в актив записал Джейк Дебраск.

Это четвертая победа «Ванкувера» в последних пяти матчах и он второй на Западе с 21 очком. «Бостон» (18) — 4-й на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Ванкувер» — 5:8 (1:1, 3:5, 1:2) Голы: Хорват — 8, 2:46 — 0:1. Гржельчик — 1 (Крейчи, Дебраск), 13:41 — 1:1. Бержерон — 8 (Краг), 20:36 — 2:1. Эрикссон — 2 (Гудбрэнсон, Гранлунд), 27:02 — 2:2. Хаттон — 4 (бол., Хорват, Голдобин), 28:28 — 2:3. Дебраск — 4 (Крейчи, Нордстрем), 29:00 — 3:3. Эрикссон — 3 (бол., Хаттон, Лейпсик), 33:23 — 3:4. Руссель — 3 (Гранлунд, Дель Зотто), 34:53 — 3:5. Дебраск — 5 (бол., Краг, Маршан), 37:18 — 4:5. Гудбрэнсон — 1 (Хорват, Эрикссон), 39:26 — 4:6. Хорват — 9 (мен.), 49:40 — 4:7. Виртанен — 6 (Голдобин, Петтерссон), 51:12 — 4:8. Хейнен — 1 (бол., Гржельчик, Крейчи), 53:38 — 5:8Вратари: Галак (Раск, 34:53) — МаркстремШтрафы6 27-17Броски: 28 (5+11+12) — 33 (8+14+11)

«Бостон» — «Ванкувер» 5:8

«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

«Тампы Бэй» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).

В составе «Лайтнинг» шайбы забросили Матье Джозеф, Джей Ти Миллер, Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос. У «Айлендерс» дубль оформил Джошуа Бэйли.

Российский голкипер «Тампы Бэй» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37, нанесенных по воротам. Его партнеры по команде и соотечественники Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились результативными передачами.

«Тампа Бэй», одержавшая четвертую победу подряд, с 25 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» (18) — 5-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) Голы: Бэйли — 4 (Нельсон), 3:40 — 0:1. Жозеф — 2 (Киллорн, Строльман), 25:58 — 1:1. Миллер — 5 (Сергачев, Стэмкос), 31:12 — 2:1. Бэйли — 5 (Пелеч, Барзал), 48:43 — 2:2. Джонсон — 6 (Кучеров, Гурд), 58:34 — 3:2. Стэмкос — 6 (п.в., Миллер, Макдона), 59:50 — 4:2Вратари: Василевский — Ленер (59:04 — 59:50)Штрафы: 10-8Броски: 27 (7+11+9) — 37 (16+10+11)

«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

«Оттава» — «Вегас» 3:5

«Вегас» на выезде переиграл «Оттаву» со счетом 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

У «Вегаса» отличились Джонатан Маршессо, Ши Теодор, Ник Холден, Уильям Каррье и Пьер-Эдуар Белльмар. В составе «сенаторов» голы на счету Мэтта Дюшейна, Райан Дзингела и Томы Шабо.

«Оттава» с 15 очками идет на 13 месте на Востоке, «Вегас» с 15 баллами 12-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Вегас» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2) Голы: Маршессо (Миллер, Так), 15:26 — 0:1; Теодор (Карлссон, Хант), 19:40 — 0:2; Холден (Икин, Теодор), 37:21 — 0:3; Дюшейн (Харпур, Стоун), 37:50 — 1:3; Дзингел (Боровецки, Тирни), 46:57 — 2:3; Шабо, 48:01 — 3:3; Каррье (Белльмар, Ривз), 49:16 — 3:4; Белльмар (Миллер), 52:00 — 3:5

«Оттава» — «Вегас» 3:5

«Монреаль» — «Баффало» 5:6 ОТ

В матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» на выезде взял верх в овертайме над «Монреалем» — 6:5 ОТ (3:3, 1:2, 1:0, 1:0).

Дублями в составе победителей отметились Джефф Скиннер и Владимир Соботка, по голу на счету Конора Шири и Расмуса Ристолайнена, забившего в овертайме. В «Монреале» отличились Джонатан Друен, Мэттью Пека, Эндрю Шоу, Томаш Татар и Николя Делорье.

«Монреаль» (19 очков) — 3-й в Восточной конференции, «Баффало» (18) — 6-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Баффало» — 5:6 ОТ (3:3, 2:1, 0:1, 0:1) Голы: Соботка — 2 (Родригес, Райнхарт), 6:08 — 0:1. Друэн — 5 (Доми, Бенн), 9:14 — 1:1. Соботка — 3 (Родригес, Райнхарт), 14:40 — 1:2. Пека — 1 (Делорье, Райлли), 14:50 — 2:2. Шири — 6 (Миттельштадт, Сканделла), 15:52 — 2:3. Э. Шоу — 2 (Друэн, Доми), 16:26 — 3:3. Скиннер — 10 (Айкел, Поминвилль), 25:34 — 3:4. Татар — 6 (Доми, Мете), 30:17 — 4:4. Делорье — 1 (мен., Пека), 38:03 — 5:4. Скиннер — 11 (Айкел), 42:20 — 5:5. Ристолайнен — 2, 61:38 — 5:6Вратари: Прайс — Улльмарк (25:32 — 25:34Хаттон, 40:00)Штрафы: 6-10Броски: 37 (17+15+5+0) — 31 (13+8+9+1)

«Монреаль» — «Баффало» 5:6 ОТ

«Чикаго» — «Каролина» 3:4

«Каролина» обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 (3:0, 1:2, 0:1).

Одну из шайб «Харрикейнз» забросил нападающий Андрей Свечников, который отыграл 11 минут 56 секунд.

Форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов провел на льду 18 минут 21 секунду и сделал 1 результативную передачу.

«Чикаго» идет на 13 позиции на Западе, имея в своем активе 15 баллов. «Каролина» (16) — 10-я на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Каролина» — 3:4 (0:3, 2:1, 1:0) Голы: Свечников — 4 (Мартинук, Валлмарк), 4:46 — 0:1. Славин — 2 (бол., Уильямс, Валлмарк), 9:09 — 0:2. Ди Джузеппе — 1 (Макгинн, Фольк), 15:53 — 0:3. Де Хаан — 1 (Ахо, Терявяйнен), 21:20 — 0:4. Кейн — 12 (Анисимов, Густафссон), 24:34 — 1:4. Кемпф — 2 (Саад, Рутта), 30:53 — 2:4. Шмолц — 2 (Сибрук, Кейн), 43:33 — 3:4Вратари: Кроуфорд (58:03) — ДарлингШтрафы: 4-4Броски: 38 (13+14+11) — 34 (16+10+8)

«Чикаго» — «Каролина» 3:4

«Даллас» — «Сан-Хосе» 4:3

«Даллас» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Нападающий «Старз» Валерий Ничушкин за 14 минут 43 секунды сделал результативную передачу.

Вратарь Антон Худобин отразил 33 броска из 36.

«Даллас» набрал 19 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) — пятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сан-Хосе» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Голы: Шор — 4 (Сегин, Ничушкин), 8:57 — 1:0. Майер — 12 (Лабанк, Кутюр), 14:18 — 1:1. Сегин — 4, 26:57 — 2:1. Смит — 2 (Дикинсон, Хейсканен), 27:42 — 3:1. Павелски — 7 (Бернс, Торнтон), 31:17 — 3:2. Кейн — 5 (Бернс, Суомела), 47:46 — 3:3. Шор — 5 (Хитерингтон, Комо), 54:13 — 4:3Вратари: Худобин — Джонс (58:20)Штрафы: 6-2Вратари: 22 (8+9+5) — 36 (12+13+11)

«Даллас» — «Сан-Хосе» 4:3

«Лос-Анджелес» — «Миннесота» 1:3

«Лос-Анджелес» в упорной борьбе проиграл «Миннесоте» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Российский форвард «королей» Илья Ковальчук провел на льду 20 минут 7 секунд, не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «-2».

«Кингз» потерпели первое поражение под руководством Уилли Дежардена.