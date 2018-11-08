«Нэшвилл» и «Анахайм» праздновали победы

выиграл у(3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Адам Хенрик и Райан Гецлаф. У гостей забивали Мэттью Ткачак и Марк Янковски.

«Анахайм» набрал 17 очков и занимает десятое место в Западной конференции. У «Калгари» 19 очков и третья позиция.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм»- «Калгари»- 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) Голы: Сильверберг — 5 (Кольяно, Ларссон), 8:37 — 1:0. Хенрик — 4 (Мэнсон, Оберг), 11:53 — 2:0. Ткачак — 7 (бол., Линдхольм, Джиордано), 17:10 — 2:1. Янковски — 1 (мен.), 46:06 — 2:2. Гецлаф — 3 (Ракелль, Фаулер), 46:33 — 3:2Вратари: Миллер — Смит (57:31)Штраф: 6 — 6Броски: 24 (11+10+3) — 39 (9+13+17)

«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:4. В составе победителей отличился Колтон Сиссонс, трижды поразивший ворота Семена Варламова. Еще один гол в активе Райана Хартмана. У хозяев забил Мэтт Калверт.

«Нэшвилл» набрал 24 очка и лидирует в Западной конференции. У «Колорадо» 17 очков и девятая позиция.