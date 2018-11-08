«Нэшвилл» и «Анахайм» праздновали победы

Колтон Сиссонс
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В составе победителей отличились Якоб Сильверберг, Адам Хенрик и Райан Гецлаф. У гостей забивали Мэттью Ткачак и Марк Янковски.
«Анахайм» набрал 17 очков и занимает десятое место в Западной конференции. У «Калгари» 19 очков и третья позиция.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм»- «Калгари»- 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Голы: Сильверберг — 5 (Кольяно, Ларссон), 8:37 — 1:0. Хенрик — 4 (Мэнсон, Оберг), 11:53 — 2:0. Ткачак — 7 (бол., Линдхольм, Джиордано), 17:10 — 2:1. Янковски — 1 (мен.), 46:06 — 2:2. Гецлаф — 3 (Ракелль, Фаулер), 46:33 — 3:2Вратари: Миллер — Смит (57:31)Штраф: 6 — 6Броски: 24 (11+10+3) — 39 (9+13+17)
«Колорадо» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:4. В составе победителей отличился Колтон Сиссонс, трижды поразивший ворота Семена Варламова. Еще один гол в активе Райана Хартмана. У хозяев забил Мэтт Калверт.
«Нэшвилл» набрал 24 очка и лидирует в Западной конференции. У «Колорадо» 17 очков и девятая позиция.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Сиссонс — 2 (Бонино, Экхольм), 13:39 — 0:1. Сиссонс — 3 (Йоси, Бонино), 17:21 — 0:2. Колверт — 1 (бол., Жирар, Маккиннон), 27:08 — 1:2. Сиссонс — 4 (бол., Террис, Фиала), 39:57 — 1:3. Хартман — 4 (п.в., Бонино, Суббан), 57:06 — 1:4Вратари: Варламов (56:42 — 57:06) — РиннеШтраф: 6 — 6Броски: 25 (10+7+8) — 34 (16+13+5)