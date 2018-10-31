НХЛ. Пять очков Пойнта, дубль Кучерова

«Коламбус» — «Детройт» 3:5

«Коламбус» на своем льду проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5 (0:3, 0:0, 3:2).

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Дилан Ларкин, набравший 3 (2+1) очка.

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провел на льду 21 минуту 37 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Детройт» — 3:5 (0:3, 0:0, 3:2) Голы: Расмуссен (Ванек, Нюквист), 01:06 — 0:1; Ларкин (Хельм), 09:30 — 0:2; Манта (Ларкин, Кронвалль), 13:33 — 0:3; Андерсон (Хянникяйнен, Мюррей), 42:48 — 1:3; Нутиваара (Хянникяйнен), 49:59 — 2:3; Дюбуа, 51:20 — 3:3; Бертуцци (Холовски, Грин), 56:36 — 3:4; Ларкин, 59:17 — 3:5

«Коламбус» — «Детройт» 3:5

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:6

«Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).

Главным героем встречи стал форвард гостей Джордан Эберле, который оформил дубль. По два балла за результативность в составе «Питтсбурга» набрали Сидни Кросби (1+1), Доминик Симон (1+1) и Джейми Олексяк (0+2).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1) Голы: Лэдд — 3 (Филппула, Пулок), 10:43 — 0:1. Нельсон — 6 (Бэйли, Мартин), 12:28 — 0:2. Симон — 2 (Кросби, Дюмулин), 14:24 — 1:2. Кросби — 6 (Олексяк), 17:41 — 2:2. Мартин — 3 (Сизикас), 29:32 — 2:3. Эберле — 2 (бол., Барзал, Ледди), 31:56 — 2:4. Эберле — 3 (Барзал, Пелеч), 33:49 — 2:5. Малкин — 6 (Кессел, Олексяк), 41:23 — 3:5. Кюнхакль — 1 (Ледди, Пулок), 49:44 — 3:6Вратари: Мюррей (Десмит, 31:56, 56:01) — Ленер (Грайсс, 40:00)Штрафы: 8-6Броски: 38 (15+10+13) — 25 (6+11+8)

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:6

«Баффало» — «Калгари» 1:2 ОТ

«Калгари» на выезде вырвал победу в овертайме у «Баффало» — 2:1.

Решающий гол на 3-й минуте овертайма забил Джонни Годро.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Калгари» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Айкел (Поменвиль), 16:30 — 1:0; Ткачук (Линдхольм, Монахан), 59:04 — 1:1; Годро (Джордано, Монахан), 62:40 — 1:2

«Баффало» — «Калгари» 1:2 ОТ

«Каролина» — «Бостон» 2:3

«Бостон» победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счтом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

Дублем в составе победителей отметился Брэд Маршан. Трижды ассистировал партнерам форвард «Бостона» Патрис Бержерон. Голкипер «Брюинз» Ярослав Галак отразил 42 броска.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 13 минут и не сумел отметиться результативными действиями. На счету Валентина Зыкова передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Бостон» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Ферланд — 7 (бол., Ахо, Зыков), 17:54 — 1:0. Пастрняк — 11 (бол., Краг, Бержерон), 32:22 — 1:1. Хэмилтон — 2 (бол., Стаал), 38:33 — 2:1. Маршан — 3 (бол., Бержерон), 39:42 — 2:2. Маршан — 4 (Бержерон), 45:23 — 2:3Вратари: Дарлинг (57:39) — ГалакШтрафы: 10-8Броски: 44 (12+24+8) — 31 (8+14+9)

«Каролина» — «Бостон» 2:3

«Монреаль» — «Даллас» 1:4

«Даллас» победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

В составе победителей отличились Эса Линделль, Миро Хейсканен, Девин Шор и Александр Радулов. За «Монреаль» шайбу забросил Брендан Галлахер. На 21-й минуте форвард «Канадиенс» Арттури Лехконен не реализовал буллит.

Нападающий «Старз» Валерий Ничушкин провел на льду 11 минут 34 секунды, голкипер Антон Худобин участия в матче не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Голы: Линделл — 1 (бол., Шор), 21:49 — 0:1. Хейсканен — 2 (Шор, Линделл), 27:24 — 0:2. Галлахер — 7 (Татар), 42:58 — 1:2. Шор — 2 (мен., Факса), 49:27 — 1:3. Радулов — 5 (п.в., Бенн), 57:23 — 1:4Нереализованный буллит: Лехконен (Монреаль Канадиенс), 20:48 (Вратарь)Вратари: Прайс (57:01 — 57:23) — БишопШтрафы: 14-10Броски: 35 (10+9+16) — 22 (2+14+6)

«Монреаль» — «Даллас» 1:4

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 8:3

«Тампа-Бэй» победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3 (2:2, 3:1, 3:0).

Главным героем встречи стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который набрал 5 (1+4) очков. По три балла за результативность в составе победителей также набрали: Никита Кучеров (2+1), Стивен Стэмкос (1+2), Райан Макдона (1+2) и Янни Гурд (0+3).

Защитник «молний» Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 49 секунд и окончил матч с показателем полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) Голы: Вуд — 1 (Ватанен, Мюллер), 1:01 — 0:1. Зэйджак — 3 (Вуд), 5:04 — 0:2. Коберн — 1 (Пойнт, Гурд), 7:30 — 1:2. Коберн — 2 (Пакетт, Эрне), 13:30 — 2:2. Пойнт — 7 (Гурд, Джонсон), 20:31 — 3:2. Кучеров — 4 (бол., Макдона, Стэмкос), 26:33 — 4:2. Стэмкос — 2 (бол., Кучеров, Пойнт), 28:08 — 5:2. Палмиери — 9 (бол., Холл, Батчер), 36:47 — 5:3. Джонсон — 5 (Пойнт, Макдона), 43:40 — 6:3. Кучеров — 5 (Миллер, Стэмкос), 45:02 — 7:3. Макдона — 1 (Пойнт, Гурд), 45:51 — 8:3Вратари: Василевский — Кинкейд (Шнайдер, 45:02)Штрафы: 11-11Броски: 44 (14+21+9) — 30 (11+11+8)

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 8:3

«Нэшвилл» — «Вегас» 4:1

«Нэшвилл» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле и завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.

Дубль в составе победителей оформил Райан Хартман, еще по голу забили Калле Йернкрок и Виктор Арвидссон. За «Вегас» шайбу забросил Райлли Смит. Голкипер «Предаторз» Юусе Сарос отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Вегас» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Голы: Смит — 3 (бол., Маршессо, Теодор), 17:14 — 0:1. Хартман — 2 (Фиала, Йоси), 31:27 — 1:1. Хартман — 3 (Фиала, Суббан), 32:24 — 2:1. Ярнкрок — 2 (Террис, Смит), 46:37 — 3:1. Арвидссон — 8 (п.в., Йоси), 57:42 — 4:1Вратари: Сарос — Суббан (57:25 — 57:42)Штрафы: 8-8Броски: 28 (5+12+11) — 24 (13+7+4)

«Нэшвилл» — «Вегас» 4:1

«Эдмонтон» — «Миннесота» 3:4

«Миннесота» победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:1) в пользу гостей. Эта победа стала для «Миннесоты» шестой в последних семи матчах.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Миннесоты» Эрик Стаал, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Миннесота» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) Голы: Драйзайтль — 7 (Ньюджент-Хопкинс, Клефбом), 8:11 — 1:0. Паризе — 4 (бол., Дамба, Нидеррайтер), 14:08 — 1:1. Макдэвид — 9 (Расселл), 24:10 — 2:1. Сперджен — 2 (Стаал, Нидеррайтер), 32:18 — 2:2. Чейссон — 4 (Беннинг, Драйзайтль), 33:11 — 3:2. Стаал — 4 (бол., Сутер, Гранлунд), 38:20 — 3:3. Гранлунд — 6 (бол., Стаал, Сутер), 54:12 — 3:4Вратари: Тэлбот (58:27) — СтэлокШтрафы: 6-10Броски: 37 (22+10+5) — 28 (14+5+9)

«Эдмонтон» — «Миннесота» 3:4

«Анахайм» — «Филадельфия» 2:3

«Филадельфия» обыграла «Анахайм» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

За победителей голы забили Шон Кутюрье, Иван Проворов и Нолан Патрик. Для Проворова это первая шайба в сезоне. В составе проигравших дубль оформил Понтус Оберг. Это поражение стало для «Дакс» шестым подряд, а «Филадельфия» победила впервые за четыре встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Филадельфия» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Кутюрье (Жиру, Гостисбер), 03:07 — 0:1; Оберг (Ракелль, Линдхольм), 21:45 — 1:1; Проворов (Патрик, Жиру), 28:57 — 1:2; Оберг (Фаулер, Гецлаф), 57:48 — 2:2; Патрик (Линдблом, Хег), 58:09 — 2:3

«Анахайм» — «Филадельфия» 2:3

«Аризона» — «Оттава» 5:1

«Аризона» разгромила «Оттаву» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0). Для «Аризоны» эта победа стала 4-й подряд, а «Оттава» продлила серию поражений до 4 игр.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Оттава» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0) Голы: Гальченюк — 1, 4:09 — 1:0. Ричардсон — 3 (Грабнер, Казинс), 6:33 — 2:0. Степан — 2 (мен., Голигоски), 15:30 — 3:0. Форментон — 1 (Уайдмэн, Тирни), 28:20 — 3:1. Паник — 2, 28:42 — 4:1. Экман-Ларссон — 1 (бол., Келлер, Гальченюк), 50:25 — 5:1Вратари: Раанта — Кондон (Андерсон, 15:30, 57:17 — 57:19)Штрафы: 10-6Броски: 35 (14+8+13) — 26 (6+12+8)

«Аризона» — «Оттава» 5:1

«Сан-Хосе» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 Б

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3 Б (1:1, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил дубль. Гол и передача в активе Матса Цуккарелло. Голкипер гостей Хенрик Лундквист отразил 31 бросок.

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Брент Бёрнс, Тимо Майер и Томаш Гертл. Вратарь «Шаркс» Мартин Джонс отразил 34 броска.

В серии буллитов решающий бросок совершил Кевин Шаттенкирк.

Нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников провел на льду 16 минут. Голкипер Александр Георгиев не играл.